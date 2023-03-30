Antarktika'daki hızlı erime derin okyanus akıntılarının sonunu getirebilir

Bilim insanları, Antarktika'daki buz tabakasında yaşanan hızlı erimenin derin okyanus akıntılarının “dramatik” şekilde yavaşlamasına yol açtığını belirterek, bunun iklim üzerinde “yıkıcı etkileri” olabileceği uyarısında bulundu.

Avustralyalı bir bilim ekibinin yayınladığı rapora göre, derin okyanus akıntıları 2050 yılına kadar yüzde 40 oranında azalabilir.

Bu akıntılar canlılar için hayati önemde olan ısı, oksijen, karbon ve besin maddelerinin küresel düzeyde devinimini sağlıyor.

Daha önceki çalışmalar Kuzey Atlantik'deki akıntılar nedeniyle Avrupa'nın daha soğuk hale gelebileceğini ortaya koymuştu.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre Nature dergisinde yayınlanan makalede akıntılardaki yavaşlamanın okyanusun atmosferden karbondioksit emme kapasitesini de azaltabileceği uyarısında bulunuluyor.

Çalışmada dünyadaki derin akıntıların itici gücünü Antarktika yakınlarında soğuk, yoğun tuzlu suyun aşağı doğru hareketinden aldığı ortaya konuyor.

Fakat buz tabakasındaki tatlı su eridikçe deniz suyunun yoğunluğunun azaldığı ve aşağı yönlü hareketinde yavaşladığına dikkat çekiliyor.

Bilim insanları kuzey ve güney yarımküredeki bu derin okyanus akıntıların binlerce yıldır göreceli olarak sabit bir seyir izlediğini ama küresel ısınma ile birlikte bu seyrin bozulmaya başladığını vurguluyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Matthew England, "Modellememiz karbon emisyonlarının şu andaki düzeyde devam etmesi halinde Antartika'daki akıntının önümüzdeki 30 yılda yüzde 40'dan fazla azalacağını ve tamamen çöküşe doğru gideceğini ortaya koyuyor," ifadelerini kullandı.

England derin akıntıları "Okyanusların akciğeri olsaydı bu akıntılar onun bir parçası olurdu," ifadeleriyle tanımlıyor.

Çalışmada görev alan Dr. Adele Morrison, okyanustaki sirkülasyonun yavaşlaması nedeniyle okyanus yüzeyleri karbon emme kapasitesine daha hızlı oluşacağını ve derindeki sularla daha yavaş yer değiştireceğini vurguluyor.

Bilim insanlarının 35 milyon saatlik bilgisayar hesaplaması sonucu oluşturduğu modellemeye göre Antarktika akıntılarındaki yavaşlama Kuzey Atlantik'ten iki kat daha hızlı olabilir.

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30/03/2023 13:58