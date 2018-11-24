Anter: Radikal adımlar atılması gerekiyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), kadına yönelik şiddet konusunda son yıllarda gerek toplumdaki duyarlılığın artması gerekse son dönemde devlet yetkililerinin attığı adımların toplum ve gelecek adına umut verici olduğunu bildirdi.



BES Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Dış İlişkiler Sekreteri Fatoş Anter, devletin ve polisin kadına yönelik şiddet konusunda ortaya koyduğu çabalara rağmen halihazırdaki eksikliklerinden dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi çatısı altında açılan Kadın Sığınma Evi’nin de bu mücadelede önemli ve örnek olması gereken bir icraat olduğunu belirtti.



Ülkenin tek Kadın Sığınma Evi’nin Lefkoşa’da bulunduğuna dikkat çeken Anter, bunun ne yazık ki diğer belediyelere örnek teşkil etmediğini ve aynı hassasiyet gösterilerek bu adımın hiçbir belediye başkanı tarafından atılmadığını kaydetti.



Anter, kadına yönelik şiddet konusunda gerek eğitim alanında gerek aile içi yaşam alanında gerekse toplumsal cinsiyet eşitliği alanında geleceğe dönük radikal adımlar atılmasının gerekli olduğunu belirtti.



Anter şöyle devam etti:



“Düne göre toplumsal anlamda bu konuda daha bilinçli bir yapıya kavuşmuş olmamıza rağmen hâlâ daha yürüyecek çok yolumuz ve öğrenecek çok hassasiyetlerimiz vardır. Özellikle son dönemde kadına yönelik şiddettin artması ve bu konuda mücadele veren örgütlerin yaptırdıkları ciddi araştırmalar sonucunda hala kadına yönelik şiddet konusunda büyük eksikliklerimizin olduğunu göstermektedir.



Bu bağlamda başta üyelerimiz olmak üzere tüm insanlarımızı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde sokağa çıkmaya ve bu haklı mücadeleye en etkin şekilde destek vermeye çağırıyoruz.”