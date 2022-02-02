Antetokounmpo Jordan'ı geride bıraktı, Bucks kazandı

NBA'de normal sezonda bu sabaha karşı yedi maç oynandı.



Doğu Konferansı beşincisi Milwaukee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun triple-double yaptığı maçta Washington Wizards'ı 112-98 mağlup ederek bu sezonki 32. galibiyetini aldı. 33 sayı, 11 asist ve 15 ribauntla kariyerinde 29. kez triple-double yapan Giannis Antetokounmpo, tüm zamanlar listesinde Michael Jordan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.



Bucks'ta Jrue Holiday 22, Bobby Portis 17 sayıyla oynadı. Takımın diğer yıldızı Khris Middleton ise 13 sayı kaydetti.



Üst üste altıncı yenilgisini alan Wizards'da Kyle Kuzma 25, Montrezl Harrell 20 sayıyla oynadı.



Ligde oynadığı son dört maçtan mağlubiyetle ayrılan New Orleans Pelicans, deplasmanda Detroit Pistons'ı 111-101 yendi. Bu sezonki 19. galibiyetini alan Pelicans'ta 26 sayı kaydeden Brandon Ingram, takımın en skorer ismi oldu.



Detroit'te ise Cory Joseph 18, Jerami Grant 17 sayıyla oynadı.

PHOENIX SERİYİ 11 MAÇA ÇIKARTTI

NBA'de Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, Brooklyn Nets'i yıldız oyuncularının etkili performansıyla mağlup etti.

Rakibini sahasında 121-111 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini alan Suns'ta, Devin Booker 35 sayıyıla takımının en skorer ismi oldu. Takımın diğer yıldızı Chris Paul, 20 sayı ve 14 asistle double-double yaparken Mikal Bridges 27 sayıyla oynadı.



Kevin Durant'in oynamadığı maçta Brooklyn'de Kyrie Irving 26, James Harden 22, Blake Griffin ise 17 sayıyla kaydetti.



Bu sezonki 41. galibiyetini alan Phoenix Suns, Batı Konferansı'ndaki liderliğini sürdürdü.



Sonuçlar:



Toronto Raptors-Miami Heat: 110-106

Chicago Bulls-Orlando Magic: 126-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 130-115

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 120-124

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02/02/2022 10:43