Anthony Modeste transferi resmen açıklandı
Mısır ekiplerinden Al-Ahly, Borussia Dortmund'dan Anthony Modeste'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.
12/09/2023
Al-Ahly'nin Anthony Modeste transferi resmiyet kazandı. Mısır temsilcisi, 35 yaşındaki forvet Anthony Modeste'yi renklerine bağladığını bildirdi.
Anthony Modeste 2022-23 sezonu başında Köln'den Borussia Dortmund'a 5.1 milyon Euro'ya Transfer olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla 28 maça çıkan Anthony Modeste 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.