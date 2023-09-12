Anthony Modeste transferi resmen açıklandı

Mısır ekiplerinden Al-Ahly, Borussia Dortmund'dan Anthony Modeste'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

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12/09/2023

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Anthony Modeste transferi resmen açıklandı

Al-Ahly'nin Anthony Modeste transferi resmiyet kazandı. Mısır temsilcisi, 35 yaşındaki forvet Anthony Modeste'yi renklerine bağladığını bildirdi.

Anthony Modeste 2022-23 sezonu başında Köln'den Borussia Dortmund'a 5.1 milyon Euro'ya Transfer olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla 28 maça çıkan Anthony Modeste 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.

12/09/2023 10:04
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Anthony Modeste
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