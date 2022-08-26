Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması altında kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu.

Bordo mavililerle sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyordu.

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha, adı zaman zaman Süper Lig ekipleriyle de anılan Anthony Nwakaeme ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

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26/08/2022 10:31