Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu

Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra uzun süredir hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Nijeryalı yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'dan Al Fayha'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ads ads ads ads
26/08/2022
trt spor

ads
ads
Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması altında kazanılan Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu.

Bordo mavililerle sözleşmesi bittikten sonra serbest oyuncu statüsüne geçen 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyordu.

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha, adı zaman zaman Süper Lig ekipleriyle de anılan Anthony Nwakaeme ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. 

26/08/2022 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, futbol,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.