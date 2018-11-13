Antibiyotik kullanımı orta gelirli ülkelerde artıyor

Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakteri direnci oluşturduğu yönündeki uyarılara rağmen, antibiyotik kullanımı dünya genelinde hızla artmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar, antibiyotik kullanımının en çok düşük ve orta gelirli ülkelerde arttığını gözler önüne seriyor.

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası nedeniyle yeniden gündeme gelen antibiyotik kullanımı, ülkelerin gelir durumlarına göre farklılıklar gösterirken, gelişen ülkelerde ilaç kullanımının giderek yaygınlaştığına, buna bağlı bakteri direncinin gelecek yıllarda milyonlarca insanı tehdit ettiğine dikkat çekiliyor.

ABD merkezli Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) araştırmacıları tarafından 2000 ile 2015 arasında 76 ülkedeki antibiyotik satışları baz alınarak yürütülen ve sonuçları bu yıl "Proceedings of the National Academy of Science" (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, düşük ve orta gelirli ülkelerin zenginleşmesiyle orantılı olarak antibiyotik kullanımının da yüzde 114 arttığını gösterdi.

Çalışmada, dünya genelinde antibiyotik tüketiminde tanımlanmış günlük doz 2000'de 21,1 milyar olarak kaydedilirken, bu rakamın 2015'te yüzde 65 artarak 34,8 milyara ulaştığı ortaya konuldu.

Dünyada günlük antibiyotik kullanım dozu 2000'de bin kişi başına ortalama 11,3 iken, bu rakamın 2015'te yüzde 39 artışla 15,7'ye çıktığına dikkat çekilen çalışmada, araştırmacılar, antibiyotiklerin kullanımında 2030'a kadar dünya genelinde yüzde 200'e varan artış olabileceğinin sanıldığını belirtti.

2000'de en fazla antibiyotik tüketilen ülkelerin başında Fransa, Yeni Zelanda, İspanya ve ABD gibi yüksek gelirli ülkeler gelirken, 2015'te en fazla antibiyotik tüketilen 6 ülkeden 3'ü (Türkiye, Cezayir ve Romanya) üst orta gelirli ülkeler arasında yer alıyor.

DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ YÜZDE 114 ARTTI

Çalışmaya göre, 2000 - 2015 döneminde düşük ve orta gelirli ülkelerde antibiyotik tüketiminde tanımlanmış günlük doz yüzde 114 artışla, 11,4 milyardan 24,5 milyara ulaştı.

Araştırma, bu ülkelerde günlük ortalama antibiyotik tüketiminin her bin kişi başına yüzde 77 artışla 7,6'dan 13,5 doza yükseldiğini gösterdi. Bu durumun, artan GSYH ile ilişkili olduğu tespit edildi.

2015'te en fazla antibiyotik tüketilen düşük ve orta gelirli ülkeler Hindistan, Çin ve Pakistan oldu.

ALT-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ YÜZDE 117 ARTTI

Çalışmada, 2000-2015'te alt orta gelirli ülkelerde günlük antibiyotik tüketiminin yüzde 117 oranında artışla 8,1 milyardan 17,5 milyar doza yükseldiği tespit edildi.

Araştırma, bu ülkelerde günlük ortalama antibiyotik tüketiminin her bin kişi başına yüzde 78 artışla, 6,7'den 11,9 doza çıktığını gösterdi.

ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ YÜZDE 110 ARTTI

Üst orta gelirli ülkelerde antibiyotik tüketimi yüzde 110 arttı

Çalışmada, 2000-2015'te üst orta gelirli ülkelerde günlük antibiyotik tüketiminin yüzde 110 oranında artışla, 3,3 milyardan 6,9 milyar doza yükseldiği bildirildi.

Araştırma, bu ülkelerde günlük ortalama antibiyotik tüketiminin her bin kişi başına yüzde 78 artışla, 12'den 21,3 doza çıktığını belirledi.

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDE ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ YÜZDE 6 ARTTI

Yüksek gelirli ülkelerde antibiyotik tüketimi yüzde 6 arttı

Çalışmaya göre, aynı dönemde yüksek gelirli ülkelerde antibiyotik tüketiminde tanımlanmış günlük doz ise yalnızca yüzde 6 artış göstererek 9,7 milyardan 10,3 milyara yükseldi.

Araştırma, bu ülkelerde günlük ortalama antibiyotik tüketiminin her bin kişi başına yüzde 4 gerileyerek 26,8'den 25,7 doza düştüğünü ortaya koydu. Bu durumun, GSYH ile ilişkili olmadığı ifade edildi.

Yüksek gelirli ülkeler arasında en fazla antibiyotik tüketiminin olduğu ülkeler 2015'te ABD, Fransa ve İtalya oldu.