Antigone Oyunu Salamis Antik Tiyatro’da Sahnelenecek

Son 20 yılını sahnesiz geçiren fakat buna rağmen perde kapamak yoluna gitmeyip, farklı alternatfiler oluşturarak toplumu sanattan mahrum bırakmamak için elinden geleni ardına koymayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçı ve işçi kadrosu bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Oynadığı ve yönettiği oyunlarla adından söz ettiren Türkiye’nin değerli tiyatro sanatçısı Murat Çidamlı’nın yönettiği oyunun özgün bestelerini Kerem Memişoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını da Özge Kırıkoğlu Çidamlı üstlendi. Reji ekibinde Koreografide İçim Ağlamaz, dekor ve kostüm tasarımda Fatma Bender, ışık tasarımda Mustafa Kral yer alırken oyunun afiş tasarımını Naz Atun üstlendi.

Mağusa belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan temsil devlet tiyatrosu açışından tarihi önem taşıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının ilk kez antik bir oyun ile antik tiyatro sahnesinde temsil yapacak olması oyunun da ilk direniş örneği olarak kabul edilen “Antigone” olması ve iki toplumlu Rumca üst yazı ile sahnelenecek olması yönünden Salamis temsili tarihi bir önem taşıyor.

Bir Antik Yunan tragedyası olan Antigone, Argoslularla Thebailer arasındaki savaşta karşı karşıya gelen iki kardeşin birbirlerinin eli ile ölmeleri sonucu. ülkenin kralı kardeşlerden birinin; Polyneikes’in cesedinin gömülmesini yasaklar. Bu karar ile kardeşinin mezarsız kalmasına göz yummak istemeyen Antigone’nin direnişi başlar. Karalın bütün yasak ve cezalarına rağmen kardeşini beraber gömmek kız kardeşi İsmene’yi de ikna etmeye çalışır. Thebai Kralı Kreon ise Polynikesi’ ülkenin düşmanı ilan etmiş ve onu gömmek isteyeni ölüm cezası ile cezalandıracağı emrinde kararlıdır. Ancak Antigone de tanrıların buyruğu ve ölüye saygı inancı ile kardeşinin üzerine toprak atmakta kararlıdır. Antigone bu kararlı tavrı ile herkesi şaşırtır, çünkü krala ve yasalara başkaldırmıştır.

Krallık, Yönetim, Yasalar, Yasaklar, İnaçlar, Kardeşlik, Sevgi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları dünya edebiyatının ilk direniş örneği kabul edilen, Sofokles tarafından M.Ö. 440’larda yazılmış, temel hak ve özgürlükler temelinde şekillenen inançları ile devletin yasalarının çatışması sonucu devlet otoritesine başkaldırışı konu alan bu tragedyayı; bu küçük ada parçasında aynı acıları bu yüzyılda yaşamış insanlar olarak birlikte izlemek için kuzeyden ve güneyden olmak üzere tüm ada halkını 14 temmuzda Salamis’te buluşmaya davet ediyor.

Mağusa belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Antigone’nin Salamis temsili 14 temmuz saat 21:00’de.