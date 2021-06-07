Antijen testleri ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanlığı, anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda bugünden itibaren Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlığın web sayfasında online hizmetler bölümüne girerek başvuru seçeneği ile işleme başlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın duyurusu şöyle:

Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında bulunan online hizmetler bölümüne girerek hızlı antijen test online başvuru seçeneği ile işleme başlanmaktadır. Sistem tarafından yapılacak olan yönlendirmeler takip edilmek suretiyle gerekli antijen testi yapılması için laboratuvar yönlendirmesi mevcut sistem tarafından yapılacaktır.

Hızlı antijen test sonuçlarının belgeleri ise http://covid-19.gov.ct.tr adresinden barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgilerini girerek öğrenilebilir ve raporun dökümanı pdf olarak alınabilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

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07/06/2021 16:25