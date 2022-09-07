Antik Mağusa Vakfı Tarafından Kadın Emeği Pazarı Gerçekleştiriliyor

7 Eylül 2022 Çarşamba günü Antik Mağusa Vakfı tarafından 18.00-23.00 saatleri arasında İskele Mackenzide “ Kadın Emeği Pazarı” gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinliğin amacının, kadınlarımızın emeklerini ön plana çıkararak , ekonomik olarak kalkınmalarına yardımcı olmak ve vakıf olarak toplanacak gelirle ,ihtiyaçlı çocuklara okul masraflarına yardımcı olduğunu dile getiren Vakıf Başkanı Resmiye Canaltay, pek çok köyden, köy kadın kursu ve kadın kooperatifleriyle iletişime geçilerek stantların oluşturulduğunu, bunların yanında emektar herkesin stantlarda yer alıp, 50’yi aşkın stantla, pek çok ürünün satışının yapılacağını söyledi. Akşam üstü başlayıp, geceye kadar devam edecek olan etkinliğe, tüm halkımızı davet eden vakıf yönetim kurulu, kadın emeğini ön plana çıkarmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Antik Mağusa Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen “Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor” projesi Serdarlı’da başlamış olup İskele bölgesi kadınları ile devam etmişti . Pilot olarak seçilen kırsal kesimleri hedefleyerek bu kesimlerdeki kadınların girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan proje ile birlikte ürünlerin geleneksel pazarlarda pazarlanması sağlamaktı.

Antik Mağusa Vakfı ortaya çıkarken amaçladığımız, ve hâlâ aynı amaç doğrultusunda hareket alanımız, Mağusa’nın markalaşmasıydı. Bu markalaşma sadece ülkemiz dışında Mağusa ile ilgili farkındalığı arttırıp şehre turist çekmeyle sınırlı değil, ülke içi turizmin de yolunu açmak üzerinden okunabilir. Bu markalaşma sürecinde bizim arzuladığımız Mağusa’nın aslına rücu etmesi.

2013 te çıkmış olduğumuz yolda hedeflerimiz arsında sur içinde pansiyonculuğun gelişmesi, gençlerin buluşma yeri olması ve turizm yönünden marka olmasıydı . bugün baktığımızda pansiyonculukta büyük girişimler yanında Mağusanın nabzı artık sur içinde atıyor olmasına tanık olmaktayız. .

İşte bu girişimci ruhu yeniden yakalamak ve kadınlara ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında bir gelir sağlamak amacıyla Kadın Emeği Pazarı projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje ilk etapta İskele’de daha sonra da Mağusa’nın merkezinde gerçekleşecek.

Antik Mağusa vakfı olarak biz bu projeyle zamanın ruhunu yakalıyoruz. Dünyada girişimcilik rüzgârları eserken biz, kendi özümüzde de olan, geleneklerimizin en iyi şekilde tatbik ettiği girişimcilikten uzak kalamayız. Hele de kadın girişimciliği noktasında kadınlara bilgi ve tecrübe katıp rol modeller oluşturmak anlamında yürünecek çok yol vardır.

Bu habere tepkiniz:



07/09/2022 08:53