Antioksidan etkisi yüksek kalorisi düşük...

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de böğürtlendir. Peki, böğürtlen kaç kaloridir? 100 gram böğürtlenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Böğürtlenler, besleyici bileşenler bakımından zengin lezzetli ve besleyici meyvelerdir. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), vitamin B2 (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini, folik asit, vitamin C (askorbik asit), vitamin E (alfa-tokoferol) ve K vitamini (fillokinon) gibi vitaminler içeririr. Böğürtlen ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko ile birlikte iyi bir amino asit kaynağı ve temel diyet lifidir, ayrıca da zararlı kolesterol içermezler. Böğürtlen antioksidan bakımından en yüksek 10 gıdadan biridir. Böğürtlen kansere karşı korur, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur, hafızayı güçlendirir. Peki böğürtlen kaç kaloridir? İşte böğürtlenin besin değerleri…

BÖĞÜRTLEN KAÇ KALORİDİR: 100 gram böğürtlen yaklaşık 43 kaloridir.

BÖĞÜRTLENİN BESİN DEĞERLERİ

100 g böğürtlende aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,15 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1.39 g

Toplam yağ: 0.49 g

Karbonhidrat: 9.61 g

Lif: 5.3 g

Toplam şeker: 4.88 g

Kalsiyum: 29 mg

Demir: 0.62 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 22 mg

Potasyum: 162 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0,53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.65 mg

B-6 Vitamini: 0.03 mg

Folat, DFE: 25 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 214 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.17 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 19.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.28 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg