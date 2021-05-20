Antipatik ve hiçbir faydası olmayan işlerden vazgeçin artık...

Bu ülkeyi yönetenler halkın faydasına olacak şeyler yapmak yerine gereksiz ve gereksiz olduğu kadar da toplumu rahatsız eden, korkutan, ilerisi için endişelendiren işlere imza atıyor.

Covid-19 salgını ve döviz krizi ülkeyi kırdı geçirdi, herkes perişan, hükümet bunlara çare bulacağına, açılımlar yapacağına, zerre topluma faydası olmayan şeylerle uğraşıyor.

Mesela durup dururken, inanç turizmi için ülkemize gelen kişilere bir yıl oturma izni verilmesi yönünde karar alınıyor. Neden? Ne gerekçeyle? Normal turizm için halen bir karar üretemeyenler, inanç turizmi için kendilerince yaratıcı bir çözüm buldu...

İnanç turizmi için gelenler neden diğer turistler gibi muamele görmeyecek de onlara bir yıl oturma izni verilecek?

Mecliste Turizm Bakanı’na soruyorlar ama bakan ayrıntılarla ilgili pek bir şey diyemiyor… Bu defa İçişleri Bakanına soruyorlar, o anlatıyor ne amaçla bu kararın alındığını. Bu karar Şeyh Nazım Dergâhı’na gelecek olanlar için alınmış… Dergahtan yazı getirenlere söz konusu izin verilecekmiş… Tuhaf değil mi? Bir dergah için koca bir devlet tüzük değişikliği yapıyor.

Oldu olacak ‘Şeyh Nazım Dergahı Tüzüğü’ koysaydınız bu düzenlemenin adını. Başka bir ülkede tek bir dergah için yasal düzenleme yapılır mı merak ediyorum.

Tabii İçişleri Bakanı’nın şifahen söylediği şeyler hikaye… Tüzükte direkt “Şeyh Nazım Dergahı için” diye bir ibare olmadığına göre, buna benzer başka yerlerde, başka tarikat odaklarında, tekkelerde kalacak kişileri de kapsayacak.

Peki bu ülke yetkili makamları, tekkeleri, tarikatları denetleyebiliyor mu, oralarda neler olup bittiğini biliyor mu? Tabii hayır…

Kimler, nerelerden ne amaçla gelecek ve “inanç turizmi” adı altında bir yıl oturma izni alacak? Tabii bizde denetim yok, bir yıl diye gelecek ve bir daha da gitmeyecek, yıllardır turist diye gelip de bir daha gitmeyen, yıllarca kaçak yaşayanlar gibi…

Başka can sıkıcı olay mı? Mesela ülkemiz karasularına gelip avlanması yasak olan ama her yıl buralara gelerek, denizlerimizi silip süpüren, deniz biyoçeşitliliğine de büyük zarar veren gırgır teknelerine tedbir almak yerine, onlara karasularımızda avlanma hakkı tanıyan tüzük yapılmak istenmesi meselesi... İnsan bunu duyunca çıldırıyor, ne yapmaya çalışıyorlar diye.

Bir başka sözde imaj icraatı; yıllardır kültür merkezi olarak kullanılan Buğday Camisi’nin (St Peter ve St Paul Kilisesi), sanki de Mağusa’da cami kalmamış, tüm camiler de dolmuş taşmış gibi aniden ibadete açılması. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Lefkoşa’dan kalkıp gidip bayram namazını orada kılması ve özellikle “Sinan Paşa Camisi” ifadesinin kullanılması, Ayasofya’nın ibadete açılmasını taklit eder gibi… Neyi kanıtlayacaksınız bunu yaparken, bu mu kaldı yapacağınız?

Başka ne var? Ansızın Türkiye’den bir vakfın geniş yetkilerle ülkeye gelip okul öncesinden üniversiteye kadar okullar açmak ve her şeyine de kendileri karar vermek istemesi; Eğitim Bakanlığı’nı ve YÖDAK’ı yok sayarcasına… Neden? Neden kendi ülkenin kurumlarını yok sayacak icatlara imza atasın?

Bir de hükümetin erken genel seçim tarihi belirleme konusunda muhalefetle uzlaşmak yerine zıtlaşmayı, inatlaşmayı tercih etmesi, seçim tarihini dayatmak istemesi, komiteden karar geçiremeyeceğini anlayınca, yasal olmayan ve muhtemel mahkemeden dönecek ad-hoc komite kurma girişimi.

Aynen, hayatı ucuzlatamazken, piyasa için hiçbir tedbir alamazken, devlet çalışanları ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğini dört ay dondurma isteme inadı gibi…

Hiçbir soruna çare bulunamazken, halen atamalar yapılması, gereksiz danışmanlar istihdam edilmesi, devlet geleneğini ve işi bilmeyen, tecrübesiz gencecik kişilerin önemli müdürlüklere atanması gibi, can sıkıcı bir hayli gelişme…

Ülkeyi yönetenlerin kol kanat gerdiği ama toplumun her kesimin çıldırtan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine hiç girmeyeyim isterseniz...

Örnekleri artırabiliriz… Ülkeyi yönetenler, sorunlara çare üreteceğine işte böyle antipatik ve hiçbir faydası olmayan işlerle uğraşıyor. Yapılan işlerin çoğu hep Türkiye’ye yaranma, şirin görünme amaçlı. Şirin görününce koltuğunun sağlamlaşacağını düşünüyorlar ve kendi ülkesine, kendi insanına hiçbir faydası olmayan, hatta zararı dokunan, onu tedirgin eden, irite eden işlerle uğraşıyorlar… Ancak bunlar her geçen gün dayanılmaz bir hal alıyor.

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20/05/2021 20:13