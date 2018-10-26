Antivirüs yazılımı sahibini buldu

Artık geleneksel hale gelen hediyeli yarışmamızın bu haftaki kazanını da belli oldu. Bu hafta bir Teknolojioku takipçisine Kaspersky Total Security antivirüs yazılımı hediye ettik.

Teknolojioku olarak zaman zaman gerçekleştirdiğimiz yarışmalardan birini de geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. 23 - 26 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediğimiz yarışmada hediye olarak bir adet Kaspersky Total Security antivirüs yazılımı veriyorduk. Yarışmamız sona erdi ve ödül sahibini buldu!

Yarışmamız sonuçlandı ve okuyucularımız arasından şanslı bir isim bizden Kaspersky Total Security antivirüs yazılımı kazandı. Gleam.io platformu üzerinden gerçekleştirdiğimiz yarışmada, katılımcılar arasından sistem tarafından rastlantısal olarak bir isim seçildi. Sistem tarafından katılımcılar arasından seçilen isim ise Diyarbakır'dan systmrrr kullanıcı adı ile yarışmaya katılan takpçimiz oldu. Kendisini tebrik ediyor ve adres bilgisi için iletişime geçeceğimizi belirtiyoruz.