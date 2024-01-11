Antoine Griezmann derbide kulüp tarihine geçti

Atletico Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid'e uzatmalarda mağlup oldu.

Karşılaşma 5-3'lük Real Madrid üstünlüğüyle tamamlandı.



Atletico Madrid'in ikinci golünü kaydeden Antoine Griezmann kulüp tarihine geçti.

LUIS ARAGONES'İ GERİDE BIRAKTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Antoine Griezman, Atletico Madrid formasıyla 174 gole ulaştı.

Böylece yıldız oyuncu, Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

21 GOLE DİREKT KATKI

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 27 maçta süre alan Antoine Grieazmann, 21 gole direkt katkı sağladı.

17 kez ağları havalandıran deneyimli oyuncu, 4 asist yaptı.