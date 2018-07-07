Antoine Griezmann, Uruguay’a attığı gole neden sevinmediğini açıkladı!

Fransa Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Dünya Kupası Çeyrek Final turunda karşılaştıkları Uruguay’a karşı attığı golden sonra neden sevinmediğini açıkladı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında ceza sahası dışından sert bir vuruş gerçekleştiren Griezmann, topu yumruklamayı başaramayan Muslera’yı mağlup ederek skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

Maçtan sonra açıklamada bulunan 27 yaşındaki forvet,“Golden sonra sevinmedim çünkü profesyonel futbol kariyerime başladığımda futboldaki iyi ve kötü şeyleri bana öğreten bir Uruguaylı tarafından desteklendim. Bu yüzden Uruguay halkına ve bu ülkeye çok fazla saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid’de beraber oynadığı Uruguaylı bazı takım arkadaşlarına karşı da saygısızlık yapmak istemediğini sözlerine ekleyen Griezmann, “Beraber oynadığım yakın arkadaşlarım var. Bu yüzden golüme sevinmem normal olmazdı” dedi.

Yıldız futbolcu maçtan önce yaptığı açıklamasında kendisini yarı Uruguaylı hissetiğini açıklamış ancak Luis Suarez buna karşılık yaptığı açıklamada “O bizim ne hissettiğimizi bilemez” diyerek rakibine sert bir yanıt vermişti. SKOR DIŞ HABERLER