Antoine Griezmann'ın yeni takımı için sürpiz iddia

MLS takımlarından Los Angeles FC, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak istiyor. Griezzman'ın geleceğiyle ilgili kararı henüz vermediği belirtildi.

İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil.

L'Equipte yer alan haberde Los Angeles FC'nin Griezmann'ı 2025'te kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun gelecek sezon Atletico'da kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı vermediği ancak kariyerini MLS'te sürdürmek istediği ifade edildi.

Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2025'te bitecek Griezmann'ın kontratında 10 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Los Angeles FC'nin serbest kalma maddesini bu yaz karşılayabileceği ancak Transfer için Griezmann'ın kararının beklendiği kaydedildi.

GEÇTİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Antoine Griezmann, bu maçlarda 24 gol ve 8 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, 2021'de Atletico Madrid'e 2023'te geri dönmüştü.