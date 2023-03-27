Antonio Conte ile yollar ayrıldı

Tottenham, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp başkanı Daniel Levy yaptığı açıklamada ''Önümüzde 10 lig maçı var ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele etmemiz gerekiyor. Hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Kulübümüz ve harika, sadık taraftarlarımız için mümkün olan en yüksek bitişi sağlamak için herkesin adım atması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi, Conte'nin yerine sezonun geri kalanında antrenörlük görevini Cristian Stellini'nin yapacağını açıkladı.

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27/03/2023 09:10