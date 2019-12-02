Antonis Mavromichalis, cezaevine gönderildi

Kamalı Haber

Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 250 gram uyuşturucu madde ithal eden zanlı Antonis Mavromichalis, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 28.11.2019 tarihinde saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Metahan Sınır Kapısı’ndan KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlı Antonis Mavromichalis’in aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, GKRY’nde yaşayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

02/12/2019 17:56