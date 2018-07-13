Antrenör Orhan Bebek:Sesimizi yetkililere duyuramadık

13-15 Temmuz 2018 İzmir’de gerçekleşecek olan Minikler Türkiye Judo Şampiyonası turnuvasına Geçitkale Belediyesi’nden +57 kg minik bayanlar sporcusu Bilsen KUYUCUOĞLU ve Paşaköy Belediyesi’nden minik bayanlar 28 kg Deniz KADAM mücadele edecek.

Antrenör Orhan Bebek yarışma öncesi açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

‘’3,5 yıldır camia olarak haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Bir türlü sesimizi yetkililere duyuramadık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde judo sporunu bizler yapıyoruz ama malesef temsiliyet hakkının Teakwondo Federasyonu’nda olmasına bir türlü mantık yürütemedik. Bizler 12 Spor Kulübü, 450-500 sporcu olarak özerk Judo Federasyonu talebimizi sporu yöneten tüm yetkililere ilettik. 3 yıl geçmesine ve yasanın 12. maddesine rağmen hala bir gelişme olmadı. Bu uzun sürede çok ciddi kayıplarımız oldu. Bu zor süreçte bizlere sahip çıkan çok değerli belediye başkanları ve klüp başkanlarına sonsuz teşekkür ederiz.

Minikler Türkiye Judo Şampıyonası’na katılan sporcularımıza destek veren Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a bu sporcuların böyle şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeleri için bizlere destek olmasını bekliyoruz.

Gençlerimize sahip çıkmak, onlara kendilerini kanıtlamaları için imkan vermeliyiz. Judo sporu özerkliğini kazanana kadar bizlere ne düşüyor ise bölgemiz gençliği için yapmaya hazırız sayın başbakanımızdan da bu konuya bir an önce bir çare bulunmasını istiyoruz.

Ülke olarak her türlü kötü alışkanlıkların ve sağlık için harcanan onca emeği biliyoruz. Spor bu her iki konunun da temelden azaltılması için bir araçtır ve aynı zamanda ülkemizin gençliği kendini ifade etmesi dünyaya açılması için bir fırsattır bu fırsatı geleceğimiz olan çocuklarımızdan esirgemeyin’’.