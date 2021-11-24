Antrenör ve sporcu psikolojisini anlamaya yönelik eğitim semineri düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 23 Kasım 2021 Salı günü “Haber ve yorum yazımında antrenör-sporcu psikolojisini anlama” konu başlığıyla eğitim semineri düzenledi. Dernek merkezinde yer alan seminer, Uzman Psikolog Gözde Acaray tarafından katılım gösteren üyelere aktarıldı.

Spor psikolojisinin ne olduğu, mental boyutunun ne kadar önemli bir unsur olduğu vurgulanan seminerde özellikle sporcuların kaygıları, odaklanmaları ve konsantrasyon yönünde nasıl çalışmalar yapıldığını aktaran Acaray, sporcuların ve antrenörlerin ne gibi unsurlardan etkilendiğini açıkladı. Veli, sporcu, antrenör ve kulüple psikolog arasındaki iletişimden örnekler veren Acaray, basın yayın organlarında yapılan yayınların ne yönde sporcu ve antrenörleri etkilediğini, bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıldığını belirtti.

Seminere katılan KTSYD üyeleri tarafından sorulan soruları da yanıtlayan Uzman Psikolog Gözde Acaray’a seminer sonunda derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek Başkan Burhan Gürkan ve Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy tarafından plaket takdim edildi.

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24/11/2021 12:52