Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği kuruluşunun 40.yılında 12 Mart Salı akşamı 40.Yıl Kokteyili düzenliyor. Gecede 45 hocamız ödüllendirilecek.

Hasan Topaloğlu başkanlığında çalışmalarına ve aktivitelerine yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 40. yıl kokteyili düzenliyor.

13 Şubat 1984 yılında kurulan KKTFAD 40.yılı münasebeti nedeniyle spor paydaşlarını bir futbol gecesinde bir araya getiriyor.

12 Mart Salı Akşamı Lefkoşa'da Paradise Park'ta düzenlenen geceye KTFF, Kulüpler Birliği, Hakemler Derneği, KTSYD, MHK ve Liglerimizde mücadele eden kulüp başkanları ile Bakanlar ve spor adamları davet edildi.

Tüm antrenörlerin davetli olduğu gecede başarılı olan teknik adamlarda unutulmadı.

1984 yılında kurulan KKTFAD kuruluşundan bugüne kadar 1984 yılından 2024 yılına kadar süper ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamlarda ödüllendirilerek onurlandırılacak.

Bunun yanında geçen sezon başlatılan liglerde ayın başarılı teknik adamlarında da ilk devrenin son 5 haftasının ve ikinci devrenin ilk 5 haftasının başarılı hocaları da ödüllendirilecek.

Ayrıca U16 liginde şampiyon ve finalist hocalar da gecede onurlandırılarak ödüllendirilecek.

Gecede yoğun geçen liglerimizden fırsat bularak spor adamlarının bir arada olması sohbet etmesi ve eğlenmesi düşünülürken slayt gösterisi ve müzikte yer alacak..



40. Yıl Kokteyilinde Ödül Alacak Hocalarımız…!



1984 Yılından 2024 Yılına Şampiyon olan Hocalarımız…

23.Sezon 1983-1984: Yenicami: Ali Çağakan

24.Sezon 1984-1985: Küçük Kaymaklı: Ali Çetin Amcaoğlu

25.Sezon 1985-1986: Küçük Kaymaklı: Ali Çetin Amcaoğlu

26.Sezon 1986-1987: Baf Ülkü Yurdu: Üner Berkalp

27.Sezon 1987-1988: Baf Ülkü Yurdu: Hikmet Çınaroğlu

28.Sezon 1988-1989: Baf Ülkü Yurdu: Aşar Ustaoğlu

29.Sezon 1989-1990: Baf Ülkü Yurdu: Hikmet Çınaroğlu

30.Sezon 1990-1991: Doğan Türk Birliği: İlker Ertemel

31.Sezon 1991-1992: Doğan Türk Birliği: İlker Ertemel

32.Sezon 1992-1993: Gönyeli: Hüseyin Mevlüt

33.Sezon 1993-1994: Doğan Türk Birliği: Osman Çağdan

34.Sezon 1994-1995: Gönyeli: Ali Volkan

35.Sezon 1995-1996: Akıncılar: Nurettin Tüzel

36.Sezon 1996-1997: Çetinkaya: Süleyman Göktaş

37.Sezon 1997-1998: Çetinkaya: İltaç Karayel

38.Sezon 1998-1999: Gönyeli: Süleyman Göktaş

39.Sezon 1999-2000: Çetinkaya: Cenk Berkalp

40.Sezon 2000-2001: Gönyeli: Fırat Canova

41.Sezon 2001-2002: Çetinkaya: Mehmedali Özgürgün

42.Sezon 2002-2003: Binatlı: Enver Sedat Simavi

43.Sezon 2003-2004: Çetinkaya: Mehmet Bolkan

44.Sezon 2004-2005: Çetinkaya: İltaç Karayel

45.Sezon 2005-2006: Mağusa Türk Gücü: Mustafa Borataş

46.Sezon 2006-2007: Çetinkaya: Turan Altay

47.Sezon 2007-2008: Gönyeli: Hüseyin Mevlüt

48.Sezon 2008-2009: Gönyeli: Mehmet Bolkan

49.Sezon 2009-2010: Doğan Türk Birliği: Caner Oshan

50.Sezon 2010-2011: Küçük Kaymaklı: Mehmedali Özgürgün

51.Sezon 2011-2012: Çetinkaya: Turan Altay

52.Sezon 2012-2013: Çetinkaya: Turan Altay

53.Sezon 2013-2014: Yenicami: Turan Altay

54.Sezon 2014-2015: Yenicami: Turan Altay

55.Sezon 2015-2016: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu

56.Sezon 2016-2017: Yenicami: Sedat Devecioğlu

57.Sezon 2017-2018: Yenicami: Sedat Devecioğlu

58.sezon 2018-2019: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu

59.sezon 2019-2020: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu

(2020-2021 sezonu Covid-19 nedeniyle oynanmadı)

60.sezon 2021-2022: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu

61.sezon 2022-2023: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu

(EN FAZLA ŞAMPİYONLUK KAZANAN: TURAN ALTAY VE ALİ ORALOĞLU (5’ER KEZ)



KKTFAD TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLECEK OLAN HOCALARIMIZ

1- ALİ ÇAĞAKAN

2- ALİ ÇETİN AMCAOĞLU

3- ÜNER BERKALP

4- HİKMET ÇINAROĞLU

5- İLKER ERTEMEL

6- HÜSEYİN MEVLÜT

7- OSMAN ÇAĞDAN

8- ALİ VOLKAN

9- NURETTİN TÜZEL

10- SÜLEYMAN GÖKTAŞ

11- İLTAÇ KARAYEL

12- CENK BERKALP

13- FIRAT CANOVA

14- MEHMETALI ÖZGÜRGÜN

15- ENVER SEDAT SİMAVİ

16- MEHMET BOLKAN

17- MUSTAFA BORATAŞ

18- TURAN ALTAY

19- CANER OSHAN

20- ALİ ORALOĞLU

21- SEDAT DEVECİOĞLU

LİGLERİMİZİN İLK DEVRESİNİN SON 5 HAFTASINDA EN BAŞARILI VE ÖDÜL KAZANAN HOCALARI….

SÜPER LİG CİHANGİR 13 PUAN

TOYGAR DAVULCU- ÖZALP SARICAOĞLU - OĞUZ KARAYEL

1.LİG DEĞİRMENLİK 15 PUAN

ÖZGÜ BAYRAKTAR - ALİ DUVARCI

BTM1 BEYAZ GRUP ATOL KOZANKÖY

HALİL ARIKHAN

BTM1 KIRMIZI GRUP N.DİPKARPAZ

MURAT EFE

AKSA A2 SUPER YENİ BOĞAZİÇİ 15 PUAN

VIURAL KÖSEOĞLU - ERSOY SAYDAĞ

AKSA A2 BİRİNCİ LİG DEĞİRMENLİK 15 PUAN

AZİZ MAHSUCU

LİGLERİMİZİN İKİNCİ DEVRESİNİN İLK 5 HAFTASINDA EN BAŞARILI VE ÖDÜL KAZANAN HOCALARI….

SÜPER LİG MTG 15 PUAN

ALİ ORALOĞLU- SERKAN EKŞİCİ- MEMİŞ NAY

1.LİG M.DEĞİRMENLİK 15 PUAN

ÖZGÜ BAYRAKTAR - HAKAN ALTIN - ALİ DUVARCI

SÜPER GENÇ MTG 15 PUAN

TALAT ŞENTÜRK - ALİ SAMANCIOĞLU

1.LİG GENC DEĞİRMENLİK 15 PUAN

AZİZ MAHSUCU

U16 ŞAMPİYON Y.DUMLUPINAR

MEHMET EMİN ZAİM - İSMAİL DURAK- MURAT ÇOBAN

FİNALİST K.KAYMAKLI

SALİH SAKALLI

KADRİ ALAGÖZ