Antrenörler Derneği 40. Yıl ödül töreni gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi 40. Yılında en üst ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamları yanı sıra ilk devrenin son 5 haftalık (11-15. hafta) ile ikinci devre ilk 5. Haftalık (16-20 hafta) değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörler de ödüllendirildi.

Hasan Topaloğlu başkanlığında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 13 Şubat 1984 yılında kurulan KKTFAD 40. yılında Paradise Park’ta düzenlenen kokteyili gecede bir araya geldi. 1984 yılında kurulan KKTFAD kuruluşundan bugüne kadar en üst ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamlar yanı sıra geçen sezon başlatılan liglerde ayın başarılı hocaları ödülü ilk devrenin son 5 haftasının ve ikinci devrenin ilk 5 haftası, süper lig A2, 1. A2, U16 liginde şampiyon ve finalist, BTM 1. lig kırmızı ve beyaz grupların antrenörleri gecede onurlandırılarak ödüllendirildiler.

Üst Düzey Katılım

Geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Hakemler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Müdürü Hasan Büyükoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu, Dernek üyeleri, antrenörler, Kulüp başkanları, spor basını katıldı.

Konuşmacılar

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 40. Yıl ödül töreninde Dernek başkanı Hasan Topaloğlu açılış konuşması ile başlayan gecede KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Belediye Başkanı (KKTFAD 3. Başkanı) Mahmut Özçınar, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, KKTFAD 2. Başkanı Ali Çetin Amcaoğlu kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından teknik direktörler ve antrenörlere plaketleri geceye katılan yetkililer ve dernek yönetimi tarafından verildi.

Sponsorlar

Antrenörler Derneği yönetimi tarafından 40. Yılında en üst ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamlar, ilk devrenin son 5 haftalık ve ikinci devre ilk 5. Haftalık ayın başarılı antrenörlerine ödüllendirildiği geceye Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Spor Dairesi, Nicosia Motors, Sports Market, Uhlsport, China Bazaar, Miracle Cash&More, Piskotti Cafe, FH Sporcuoğlu Oto Galeri, Gönyeli Alayköy Belediyesi sponsorluğunda Lefkoşa Paradise Park’ta verildi.

Düzenlenen 40. Yıl Kokteyilde Ödül Alan Teknik Adamlar

1984 yılından 2024 yılına kadar şampiyon olan takımlar ve teknik adamlarımız.

1.Ali Çağakan, 2. Ali Çetin Amcaoğlu, 3. Üner Berkalp, 4. Hikmet Çınaroğlu, 5. Aşar Ustaoğlu, 6. İlker Ertemel, 7. Hüseyin Mevlüt, 8. Osman Çağdan, 9. Ali Volkan, 10. Nurettin Tüzel, 11. Süleyman Göktaş, 12. İltaç Karayel, 13. Cenk Berkalp, 14. Fırat Canova, 15. Mehmetali Özgürgün, 16. Enver Sedat Simavi, 17. Mehmet Bolkan, 18. Mustafa Borataş, 19. Turan Altay, 20. Caner Oshan, 21. Ali Oraloğlu, 22. Sedat Devecioğlu.

Liglerimizin ilk devresinin son 5 haftasında başarılı olan teknik adamlar.

Aksa Süper Lig

Cihangir 13 Puan

Toygar Davulcu, Özalp Sarıcaoğlu, Oğuz Karayel

Aksa 1. Lig Miracle

Değirmenlik 15 Puan

Özgü Bayraktar, Ali Duvarcı

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup

Atol Kozanköy

Halil Arıkhan

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Northernland Dipkarpaz

Murat Efe

Aksa A2 Süper Lig

Yeni Boğaziçi 15 Puan

Vural Köseoğlu, Ersoy Saydağ

Aksa A2 1. Lig

Miracle Değirmenlik 15 Puan

Aziz Mahsucu

Liglerimizin ikinci devresinin ilk 5 haftasında başarılı olan teknik adamlarımız.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü 15 Puan

Ali Oraloğlu, Serkan Ekşici, Memiş Nay

Aksa 1. Lig

Miracle Değirmenlik 15 Puan

Özgü Bayraktar, Hakan Altın, Ali Duvarcı

Aksa A2 Süper Lig

Mağusa Türk Gücü 15 Puan

Talat Şentürk, Ali Samancıoğlu

Aksa A2 1. Lig

Miracle Değirmenlik 15 Puan

Aziz Mahsucu

Asbuz U16 Ligi

Şampiyon Tremeşeli H. Dumlupınar

Mehmet Emin Zaim, İsmail Durak, Murat Çoban

Finalist Küçük Kaymaklı

Salih Sakallı, Kadri Alagöz