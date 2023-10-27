Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendirecek

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde başkan Hasan Topaloğlu yönetimi dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından Haziran 2023 ayında yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Puma Kadınlar ligi, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig, Digitürk U14 liginde başarılı olan antrenörler de ödüllendirme kararı aldı. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirleyerek 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 da akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

PUMA KADINLAR LİGİ

Şampiyon China Baazar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

Finalist

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Teknik Direktör Ahmet Ogan

Antrenör Şerif Ogan

İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Play-Off Finalleri

Şampiyon Tuzlaspor

Antrenör Tanju Karakaş

Finalist

Gayretköy

Antrenör Kemal Yamantürk

Şampiyon Dipkarpaz

Antrenör Murat Efe

Finalist

Sadrazam Kayalar

Antrenör Bayram Dağgül

Şampiyon Atoll Kozanköy

Antrenör Oguz Aygın

Finalist

Gaziköy

Antrenör Ali Suat Kanlı

Digitürk U14 Ligi

Şampiyon Doğan Türk Birliği

Antrenör Şener Özdevrim Beale

Antrenör Ahmet Sakinoğlu

Finalist

Mağusa Türk Gücü

Antrenör Sercan Çavuşoğlu

Antrenör Tulin Nur