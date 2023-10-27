Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendirecek
27/10/2023
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde başkan Hasan Topaloğlu yönetimi dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından Haziran 2023 ayında yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligi daha sonra tamamlanan Puma Kadınlar ligi, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig, Digitürk U14 liginde başarılı olan antrenörler de ödüllendirme kararı aldı. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirleyerek 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 da akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
PUMA KADINLAR LİGİ
Şampiyon China Baazar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Finalist
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Teknik Direktör Ahmet Ogan
Antrenör Şerif Ogan
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Tuzlaspor
Antrenör Tanju Karakaş
Finalist
Gayretköy
Antrenör Kemal Yamantürk
Şampiyon Dipkarpaz
Antrenör Murat Efe
Finalist
Sadrazam Kayalar
Antrenör Bayram Dağgül
Şampiyon Atoll Kozanköy
Antrenör Oguz Aygın
Finalist
Gaziköy
Antrenör Ali Suat Kanlı
Digitürk U14 Ligi
Şampiyon Doğan Türk Birliği
Antrenör Şener Özdevrim Beale
Antrenör Ahmet Sakinoğlu
Finalist
Mağusa Türk Gücü
Antrenör Sercan Çavuşoğlu
Antrenör Tulin Nur