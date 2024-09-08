Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginde başarılı olan antrenörlerin ödüllendirileceği “ek ödüllendirme” töreni 10 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

Antrenörler Ödüllerini Alıyor

Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirleyerek, 10 Eylül Salı günü saat 12.00-14.00 arası Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi (Göçmenköy) Özcan Özcanhan Konferans salonunda gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılı antrenörler ödüllerini alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörler şöyle.

Red7oil U14 Ligi

Şampiyon Çetinkaya

Antrenör Bülent Şahin

Kaleci Antrenörü İmur Kırçay

Finalist Küçük Kaymaklı

Teknik Direktör Salih Sakallı

Antrenör Kadri Alagöz

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig Play-Off Finalleri

Şampiyon Amaara Gaziveren

Teknik Direktör Kemal Yürekli

Antrenör Kemal Yakutoğlu

Kaleci Antrenör Kamil Karamanlı

Finalist Doğancı

Teknik Direktör Orçun Volkan

Antrenör Serdar Özsönmezer

Şampiyon Aslanköy

Antrenör Ahmet Ercen

Antrenör Hüseyin Çıdamlı

Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman

Finalist Eurocoast Sadrazam Kayalar

Antrenör Gökhan Mami

Şampiyon Eveleksiz Üni. Güvercinlik

Teknik Direktör İzzet Kaçmaz

Antrenör Hasan Aksoy

Finalist Çalıkuşu Group Yedikonuk

Antrenör Yunus Emre Yılmaz

Antrenör Tacettin Köse

Şampiyon Ağırdağ Boğaz

Antrenör Talat Dağer

Antrenör Kemal Yamantürk

Kaleci Antrenörü Özgür Ruso

Finalist Serdarlı

Antrenör Erkut Mantar