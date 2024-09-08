Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor
08/09/2024
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginde başarılı olan antrenörlerin ödüllendirileceği “ek ödüllendirme” töreni 10 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.
Antrenörler Ödüllerini Alıyor
Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirleyerek, 10 Eylül Salı günü saat 12.00-14.00 arası Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi (Göçmenköy) Özcan Özcanhan Konferans salonunda gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılı antrenörler ödüllerini alıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörler şöyle.
Red7oil U14 Ligi
Şampiyon Çetinkaya
Antrenör Bülent Şahin
Kaleci Antrenörü İmur Kırçay
Finalist Küçük Kaymaklı
Teknik Direktör Salih Sakallı
Antrenör Kadri Alagöz
Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig Play-Off Finalleri
Şampiyon Amaara Gaziveren
Teknik Direktör Kemal Yürekli
Antrenör Kemal Yakutoğlu
Kaleci Antrenör Kamil Karamanlı
Finalist Doğancı
Teknik Direktör Orçun Volkan
Antrenör Serdar Özsönmezer
Şampiyon Aslanköy
Antrenör Ahmet Ercen
Antrenör Hüseyin Çıdamlı
Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman
Finalist Eurocoast Sadrazam Kayalar
Antrenör Gökhan Mami
Şampiyon Eveleksiz Üni. Güvercinlik
Teknik Direktör İzzet Kaçmaz
Antrenör Hasan Aksoy
Finalist Çalıkuşu Group Yedikonuk
Antrenör Yunus Emre Yılmaz
Antrenör Tacettin Köse
Şampiyon Ağırdağ Boğaz
Antrenör Talat Dağer
Antrenör Kemal Yamantürk
Kaleci Antrenörü Özgür Ruso
Finalist Serdarlı
Antrenör Erkut Mantar08/09/2024 15:02