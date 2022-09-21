Antrenörler Derneği başkanlığına 3 aday başvurdu

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21/09/2022

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Antrenörler Derneği başkanlığına 3 aday başvurdu

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği'nde 30 Eylül’de yapılacak seçimli olağan genel kurulda şu ana kadar başkan adaylığına 3 teknik adam başvurdu.
 Antrenörler Derneği'nde 24 yıldır başkanlık görevinde bulunan Süleyman Göktaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından yönetiminde  bulunan Turgay Kara ile Mustafa Borataş başkan adaylıklarını açıkladı.
 Bunun yanında Cengiz Bahşi de dernek başkanlığa aday olacağını belirtti.
Seçimden 72 saat önceye,  27 Eylül Salı gününde kadar başkanlık için başvuru yapılabiliyor.

21/09/2022 21:40
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TAGS: Antrenörler Derneği başkanlığına 3 aday başvurdu
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