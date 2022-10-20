Antrenörler Derneği bölgesel toplantılara başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ilk yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ilki önceki akşam İskele bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. İskele Belediyesi kapalı düğün salonunda yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, bazı yönetim kurulu üyeleri, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ile İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından yapılan kısa konuşmaların ardından toplantı başladı.

Önemli Öngörüler Ortaya Kondu

İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun destek ve katkılarıyla, derneğin İskele bölge sorumlusu Mürsel Altuntaş tarafından organize edilen İskele-Karpaz bölgesi ilk bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörülerin ortaya koyduğu çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda öncelikli olarak antrenör sözleşmelerin işlevliğini konusunda hassas davranılması, Antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralın iyileştirilmesi, altyapılarda uzun süreli çalışan antrenörlere yapılan sözleşmelerin vize olarak sayılması, Dernek faaliyetlerine düzenli katılıma özen gösteren, kurslara ve seminerler katılan antrenörlere yurtdışı organizasyonlarında öncülük verileceği, Derneğin altyapı komitesi tarafından tüm bölgelerdeki altyapı çalışmaları yapan takımlarda görev alan antrenörlerin eğitimlerinin denetleyerek oyuncuların iyi yetişmesine katkı sağlaması, tüm ligler için geçerli olacak ödüllendirme sistemine başlanılacağı toplantıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

Hasan Sadıkoğlu’na Plaket Verildi

İskele Belediyesi kapalı düğün salonunda yapılan bölgesel toplantıya katılan İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından plaket verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından İskele’de ilk kez yapılan bölgesel toplantı sonrasında İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından verilen akşam yemeği İskele Piknik Restoran’da Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörler yer aldı.

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20/10/2022 19:24