Antrenörler Derneği bölgesel toplantılara devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ikincisi yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ikincisi önceki akşam Güzelyurt-Lefke bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Güzelyurt Belediye Otelinde yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar ve bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı.

Konuşmalar

Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar, yeni göreve gelen başkan ve yönetime başarılar dilerken çalışmaları yakından takip ettiğini, dün olduğunu gibi bugünde yarında derneğin yanında olduğunu ve desteklerinin devam edeceğini, derneğin çok büyük ve güçlü bir yapıya kavuştuğunu el birliği ile tek ses olarak her işi başarabileceklerini açıkladı.

Özçınar'ın konuşmasından sonra söz alan KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu başkan Özçınar'a desteklerinden ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye verdiği katkı için de ayrıca teşekkür etti. Hep birlikte el birliği ile derneği daha ileriye antrenörlerin saygınlığını daha üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Topaloğlu üyelere bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve bundan sonraki süreci de açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ile KKTFAD eski başkanı aynı zamanda Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar tarafından yapılan kısa konuşmaların ardından toplantı başladı.

Öngörüler Paylaşıldı

Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar’ın destek ve katkılarıyla, derneğin Güzelyurt-Lefke bölge sorumlusu Cengiz Bahşi tarafından organize edilen Güzelyurt-Lefke bölgesi ikinci bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörülerin ortaya koyduğu, oldukça samimi bir ortamda çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda öncelikli olarak antrenörlerin kulüplerde bir sezonda iki kez çalışabilir maddesi kulüplere de aynı kriterin konması konusunda öngörüde bulunulduğu, Dernek faaliyetlerine düzenli katılıma özen gösteren, kurslara ve seminerler katılan antrenörlere yurtdışı organizasyonlarında öncülük verileceği, tüm ligler için geçerli olacak ödüllendirme sistemine başlanıldığı toplantıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

Mahmut Özçınar’a Plaket Verildi

Güzelyurt Belediye Otelinde yapılan bölgesel toplantıya katılan Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar’a katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, Güzelyurt -Lefke bölgesi sorumlusu Cengiz Bahşi tarafından plaket verildi.

Yemek

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından Güzelyurt’da ikincisi yapılan bölgesel toplantı sonrasında Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar tarafından verilen akşam yemeği Güzelyurt’da Barikat Ocakbaşı Restoran’da Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörler yer aldığı yemekte gece boyunca samimi bir ortamda sohbet ederek müzik eşliğinde eğlenerek gece tamamlanmış oldu.

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10/11/2022 17:23