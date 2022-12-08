Antrenörler Derneği Bölgesel Toplantılara Yenisini Ekledi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncüsü de yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların dördüncüsü akşam Gazimağusa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Yeniboğaziçi Belediye Park’ında yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu tarafından yapılan kısa konuşmanın ardından toplantı başladı.

Konuşmalar

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’a vermiş olduğu destek ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye koymuş olduğu katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2022 09:49