Antrenörler Derneği Olayları Kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği cumartesi akşamı oynanan BTM 2. Lig final maçında Sadrazam Kayalar Antrenörü Bayram Dağgül’ün, iki Dipkarpaz taraftarı tarafından darp edilmesi olayını kınadı.

Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde, bu olayın tüm Dipkarpaz camiasına mal edilmemesi gerektiğini belirterek “iki kendini bilmez kişi tarafından yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir.

Antrenörler Derneği kurulduğu günden bugüne futbolumuzun hep ileri gitmesi için çalışmış ve projelerini de o yönde yapmaktadır.

Bir taraftan futbolun önünün açılması girişimleri sürerken diğer taraftan ise tüm antrenörlerimizin bilgi ve gelişimleri için çalışmalar yapılmaktadır. Üyemiz olan Sadrazam Kayalar Antrenörü Bayram Dağgül’ün darp edilmesi ne fair play ruhuna ne de arzuladığımız futbol sevgisine sığmamaktadır.

İki taraftarın üyemize yönelik darp fiilini Dipkarpaz camiasına mal etmiyoruz ancak bu konuda Dipkarpaz yönetimine de düşen görevler vardır.

Bu olayların yeniden yaşanmaması ve Dipkarpaz isminin olumsuz olaylarla anılmaması için bu tür kişileri kulüpten uzaklaştırmak başlıca görevleri olmalıdır.

Her ne sebeple olursa olsun üyemize saldırıyı kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Bu tür olayların olmaması en büyük temennimiz olurken her zaman üyelerimizin yanında olacağımızı ve onların her türlü yasal haklarını da savunacağımızı bu vesile ile belirtmek isterim.

Aynen bu olayda da Bayram hocamızın tüm yasal konularda yanında olacağımızı ve bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu olabların bir kez daha yaşanmaması adına herkesin daha sağduyulu daha centilmen olmasını temenni ederiz” denildi.

14/08/2023 21:58