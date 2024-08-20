Antrenörler Derneği Süleyman Göktaş Kupası Organize Ediyor 

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim özel gündemle toplantı gerçekleştirdi. KKTC Masa Tenisi Federasyon lokalinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken önemli kararlar alındı.

Alınan Kararlar

Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar, yeni sezonda (2024-2025) Antrenörlerin yıllık çalışma ücretleri belirleyerek teknik direktör 2.000 TL, A lisans 1.600 TL, B lisans 1.200 TL, C lisans 1.000 TL, kaleci antrenörleri 1.600 TL olarak belirlendi. Ayrıca yeni sezonda (2024-2025) Antrenörlerin maçlara giriş kartları için başvuru yapmaları istendi.

Mazaret Semineri

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 3-4-5 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim seminerine mazaretli olarak katılamayan antrenörlere yönelik “Mazaret Seminer” yapılması konusunda karar alınırken, seminer tarihi 9-10 Eylül 2024 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılması kararı alındı. Ayrıca Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim seminerine katılan antrenörlerin listesi yönetim tarafından kontrol edilerek Futbol Federasyonuna verilmesi yönünde karar alındı.

KKTFAD Kupası

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından alınan kararla geçtiğimiz sezon başı ilk kez oynatılan “KKTFAD Kupası” bu sezonda oynatılmaya devam edilecek. Yönetim Kurulu ayrıca kupanın isimi yakın zamanda kaybettiğimiz onursal başkan “Süleyman Göktaş” adına oynatılması karar alındı. “KKTFAD Süleyman Göktaş Kupası”na katılacak takımlar Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı olarak belirlenirken, 6 Eylül Cuma akşamı saat 19.00 da oynacak karşılaşmanın oynatılacağı stad konusu Spor Dairesi ile yapılacak görüşmenin ardından belirleneceği açıklandı.

Ek Ödüllendirme

KKTFAD yönetim kurulu tarafından tüm liglerde 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginda başarılı olan antrenörleri “ek ödüllendirme gecesi” 10 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı kararı alınırken, yeri ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Seçimli Olağan Genel Kurul

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi 2 yılda bir yapılan seçimli olağan genel kurlu tarihini de belirledi. Seçimli olağan genel kurul 1 Ekim 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde yapılması kararı alındı.

Antrenör Gelişim Semineri

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından her yıl sezon öncesinde düzenlediği “Antrenör Gelişim Semineri” gelecek yıl Haziran 2025 de yapılması yönünde karar aldı.