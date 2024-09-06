Antrenörler Derneği Süleyman Göktaş Kupası Türk Ocağı'nın
06/09/2024
Antrenörler Derneği Süleyman Göktaş Kupası Türk Ocağı'nın
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Süleyman Göktaş Kupası'nı K.Kaymaklı'yı penaltı atışları sonucu mağlup eden Türk Ocağı kazandı.
Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarıyı Mehmet Uçar'ın golüyle Türk Ocağı 1-0 önde kapadı.
K.Kaymaklı 86.dakikada yeni transferi İlyas Yılmaz'ın golüyle eşitliği buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Organizasyon öncesi beraberlik halinde uzatmalara gidileceği açıklanmasına rağmen Antrenörler Derneği yetkilileri iki teknik heyetle görüşerek direk penaltı atışlarına geçilmesi kararını maçın hakemi Burak Mandıralı'ya bildirdi. Seri penaltı atışları sonucu Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı'yı 5-4 geçerek anlamlı kupayı müzesine götürdü.06/09/2024 23:36