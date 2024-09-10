Antrenörler Derneği Yılın Başarılı Antrenörleri Ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginde başarılı olan antrenörlere de ödüller verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi.

“Antrenörlerimizi Motive Ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, ödül töreninden önce kısa bir konuşma yaparak yeni sezonun hayırlı olmasını, başarılı antrenörlerin ödüllendirerek motive etmeye devam edeceklerini dile getirerek yeni sezonda tüm antrenörlerimize başarılar diledi.

Başarı Ödülleri

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans salonunda (Göçmenköy Merkez) gerçekleştirilen ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2023-2024 Futbol sezonunda Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig şampiyonlar ve finalistler, Red7oil U14 liginde şampiyon ve finalist takımlarda başarılı olan antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulundan Hişam Tarazi, Erman Çelik, Derviş Dağman, Hasan Kargılı, Eray Yavuk, Ahmet Ogan, Kemal Yürekli, Ahmet Dedekorkut tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.

Red7oil U14 Ligi

Şampiyon Çetinkaya

Antrenör Bülent Şahin

Kaleci Antrenörü İmur Kırçay

Finalist Küçük Kaymaklı

Teknik Direktör Salih Sakallı

Antrenör Kadri Alagöz

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig Play-Off Finalleri

Şampiyon Amaara Gaziveren

Teknik Direktör Kemal Yürekli

Antrenör Kemal Yakutoğlu

Kaleci Antrenör Kamil Karamanlı

Finalist Doğancı

Teknik Direktör Orçun Volkan

Antrenör Serdar Özsönmezer

Şampiyon Aslanköy

Antrenör Ahmet Ercen

Antrenör Hüseyin Çıdamlı

Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman

Finalist Eurocoast Sadrazam Kayalar

Antrenör Gökhan Mami

Şampiyon Eveleksiz Üni. Güvercinlik

Teknik Direktör İzzet Kaçmaz

Antrenör Hasan Aksoy

Finalist Çalıkuşu Group Yedikonuk

Antrenör Yunus Emre Yılmaz

Antrenör Tacettin Köse

Şampiyon Ağırdağ Boğaz

Antrenör Talat Dağer

Antrenör Kemal Yamantürk

Kaleci Antrenörü Özgür Ruso

Finalist Serdarlı

Antrenör Erkut Mantar