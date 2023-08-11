Antrenörler Derneği Yönetimi Özel Gündemle Toplandı   

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim özel gündemle toplantı gerçekleştirdi.

Alınan Kararlar

Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar, yeni sezonda (2023-2024) Antrenörlerin maçlara giriş kartları başvurusu yapılmasına, Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile yapılan görüşmenin ardından yeni sezonda görev yapacak olan Antrenörlerin, Antrenörler Derneği’nden de yazı alınarak sözleşme yapılacağı kararı alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tüzük değişikliği sonrasında yönetim kurulunun 20 kişiden oluşabileceği ve yeni isimler yapılacak yönetim kurulunda açıklanacak.

Mazaret Semineri

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 17-18-19 Mayıs 2023 gerçekleştirilen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim seminerine mazaretli olarak katılamayan antrenörlere yönelik “Mazaret Seminer” yapılması konusunda karar alınırken, seminer tarihi yapılacak yönetim kurulunda belirlenecek. Ayrıca Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim seminerine katılan antrenörlerin listesi yönetim tarafından kontrol edilerek Futbol Federasyonuna verilmesi yönünde karar alındı.

KKTFAD Kupası

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından alınan kararla ilk kez oynatılacak olan “KKTFAD Kupası” detayları, katılacak takımların belirlenmesi sonucunda karşılaşmayı oynayacak takımlar ve maç tarihinin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

Sezon Öncesi Motivasyon

KKTFAD yönetim kurulu yeni başlayacak olan 2023-2024 futbol sezon öncesinde görev yapacak olan süper lig ve 1. Lig antrenörlerin motivasyonu artıracak, kokteyl gecesi düzenleme kararı alınırken, tarih ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Antrenör Gelişim Semineri

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından her yıl sezon öncesinde düzenlediği “Antrenör Gelişim Semineri” gelecek yıl Mayıs 2024 de yapılması yönünde karar aldı.