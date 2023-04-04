Antrenörler Derneği yönetimi sohbet toplantısı gerçekleştiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim yapılan toplantıda alınan kararları uygulamaya koymaya devam ediyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Asbuzu U16 liginde çeyrek final ilk maçlar 7 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde Antrenörler Derneği yönetimi tarafından sohbet toplantısı organize ediliyor. 7 Nisan Perşembe akşamı saat 20:00 de Dernek lokalinde gerçekleştirilecek olan sohbet toplantısına yönetim kurulu üyeleri, Asbuzu U16 liginde çeyrek finale kalan takımların antrenörleriyle birlikte kulüplerde görev yapan Koordinatörler katılacak.

Futbolun Güzellikleri Yansıtılması

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından organize edilen sohbet toplantısında Asbuzu U16 ligi son 16 turunda yaşanan olaylar, gelişmeler ve davranışların yeniden yaşanmaması adına öncülük yaparak sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Çeyrek final ilk maçlar öncesinde yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler, saha içerisinde oyunun konuşulacağı, güzel hareketlerin sergilenmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı sohbet toplantısına takımlarımızın başında görev yapan antrenörlerimizin ve genel sorumlu kulüp Koordinatörlerinde katkılar koyarak sahada futbolun güzelliklerinin yansıtılması adına önemli görüşleri ve değerlendirmelerin yapılacağı sohbet toplantısı 6 Nisan Perşembe akşamı saat 20:00 gerçekleştirilecek.

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04/04/2023 19:51