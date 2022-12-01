Antrenörler Derneği’nde Bölgesel Toplantılara Devam

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların üçüncüsü yapıldı. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim Derneği 2022 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların üçüncüsü önceki akşam Mesarya bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Demirhan Özgitler Restoran’da yapılan bölgesel toplantıya Dernek başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ve bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı.

Konuşmalar

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu başkan Ali Karavezirler’e desteklerinden ve yanlarında olmasından dolayı teşekkür ederken düzenlenen geceye verdiği katkı için de ayrıca teşekkür etti. Topaloğlu üyelere bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, bundan sonraki süreçte yapmak istedikleri çalışmalar hakkında DA bilgiler verdi.

Sohbetli Toplantı

Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’in destek ve katkılarıyla, derneğin Mesarya bölge sorumlusu Umut Güden tarafından organize edilen Mesarya bölgesi üçüncü bölgesel toplantıya katılan teknik adamlar ve antrenörler görüşlerin ve öngörüleri sohbet toplantısı şeklinde ortaya koyarken, oldukça samimi bir ortamda çok verimli bir toplantı gerçekleşti.

Ali Karavezirler’e Plaket Verildi

Demirhan Özgitler Restoran’da yapılan bölgesel toplantıya katılan Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’e katkı ve desteklerinden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu Mesarya bölgesi sorumlusu Umut Güden tarafından plaket verildi.

Yemek

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu tarafından Mesarya’da üçüncüsü yapılan bölgesel toplantı sonrasında Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler tarafından verilen akşam yemeği Özgitler Restorant’da Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim ve bölgesel toplantıya katılan antrenörler yer aldığı yemekte gece boyunca samimi bir ortamda sohbet ederek müzik eşliğinde eğlenerek gece tamamlanmış oldu.

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01/12/2022 15:34