Antrenörler Derneği’nin 40. Yıl Kokteyli yarın akşam gerçekleşiyor
11/03/2024
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği kuruluşunun 40.yılında yarın akşam 40.Yıl Kokteyli düzenliyor. Gecede 46 hocamız ödüllendirilecek.
Hasan Topaloğlu başkanlığında çalışmalarına ve aktivitelerine yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği 40. yıl kokteyili yarın akşam gerçekleşiyor.
13 Şubat 1984 yılında kurulan KKTFAD 40.yılı münasebeti nedeniyle spor paydaşlarını bir futbol gecesinde bir araya getiriyor.
Yarın akşam Lefkoşa'da Paradise Park'ta düzenlenen geceye KTFF, Kulüpler Birliği, Hakemler Derneği, KTSYD, MHK, Futbolcular Derneği ve Liglerimizde mücadele eden kulüp başkanları ile Bakanlar ve spor adamları davet edildi.
Tüm antrenörlerin davetli olduğu gecede başarılı olan teknik adamlarda unutulmadı.
1984 yılında kurulan KKTFAD kuruluşundan bugüne kadar 1984 yılından 2024 yılına kadar süper ligde şampiyonluk yaşayan teknik adamlarda ödüllendirilerek onurlandırılacak.
Bunun yanında geçen sezon başlatılan liglerde ayın başarılı teknik adamlarında da ilk devrenin son 5 haftasının ve ikinci devrenin ilk 5 haftasının başarılı hocaları da ödüllendirilecek.
Ayrıca U16 liginde şampiyon ve finalist hocalar da gecede onurlandırılarak ödüllendirilecek.
Gecede yoğun geçen liglerimizden fırsat bularak spor adamlarının bir arada olması sohbet etmesi ve eğlenmesi düşünülürken slayt gösterisi ve müzikte yer alacak..
1984 Yılından 2024 Yılına Şampiyon olan Hocalarımız…
23.Sezon 1983-1984: Yenicami: Ali Çağakan
24.Sezon 1984-1985: Küçük Kaymaklı: Ali Çetin Amcaoğlu
25.Sezon 1985-1986: Küçük Kaymaklı: Ali Çetin Amcaoğlu
26.Sezon 1986-1987: Baf Ülkü Yurdu: Üner Berkalp
27.Sezon 1987-1988: Baf Ülkü Yurdu: Hikmet Çınaroğlu
28.Sezon 1988-1989: Baf Ülkü Yurdu: Aşar Ustaoğlu
29.Sezon 1989-1990: Baf Ülkü Yurdu: Hikmet Çınaroğlu
30.Sezon 1990-1991: Doğan Türk Birliği: İlker Ertemel
31.Sezon 1991-1992: Doğan Türk Birliği: İlker Ertemel
32.Sezon 1992-1993: Gönyeli: Hüseyin Mevlüt
33.Sezon 1993-1994: Doğan Türk Birliği: Osman Çağdan
34.Sezon 1994-1995: Gönyeli: Ali Volkan
35.Sezon 1995-1996: Akıncılar: Nurettin Tüzel
36.Sezon 1996-1997: Çetinkaya: Süleyman Göktaş
37.Sezon 1997-1998: Çetinkaya: İltaç Karayel
38.Sezon 1998-1999: Gönyeli: Süleyman Göktaş
39.Sezon 1999-2000: Çetinkaya: Cenk Berkalp
40.Sezon 2000-2001: Gönyeli: Fırat Canova
41.Sezon 2001-2002: Çetinkaya: Mehmedali Özgürgün
42.Sezon 2002-2003: Binatlı: Enver Sedat Simavi
43.Sezon 2003-2004: Çetinkaya: Mehmet Bolkan
44.Sezon 2004-2005: Çetinkaya: İltaç Karayel
45.Sezon 2005-2006: Mağusa Türk Gücü: Mustafa Borataş
46.Sezon 2006-2007: Çetinkaya: Turan Altay
47.Sezon 2007-2008: Gönyeli: Hüseyin Mevlüt
48.Sezon 2008-2009: Gönyeli: Mehmet Bolkan
49.Sezon 2009-2010: Doğan Türk Birliği: Caner Oshan
50.Sezon 2010-2011: Küçük Kaymaklı: Mehmedali Özgürgün
51.Sezon 2011-2012: Çetinkaya: Turan Altay
52.Sezon 2012-2013: Çetinkaya: Turan Altay
53.Sezon 2013-2014: Yenicami: Turan Altay
54.Sezon 2014-2015: Yenicami: Turan Altay
55.Sezon 2015-2016: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu
56.Sezon 2016-2017: Yenicami: Sedat Devecioğlu
57.Sezon 2017-2018: Yenicami: Sedat Devecioğlu
58.sezon 2018-2019: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu
59.sezon 2019-2020: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu
(2020-2021 sezonu Covid-19 nedeniyle oynanmadı)
60.sezon 2021-2022: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu
61.sezon 2022-2023: Mağusa Türk Gücü: Ali Oraloğlu
(EN FAZLA ŞAMPİYONLUK KAZANAN: TURAN ALTAY VE ALİ ORALOĞLU (5’ER KEZ)
KKTFAD TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLECEK OLAN HOCALARIMIZ
1- ALİ ÇAĞAKAN
2- ALİ ÇETİN AMCAOĞLU
3- ÜNER BERKALP
4- HİKMET ÇINAROĞLU
5- AŞAR USTAOĞLU
6- İLKER ERTEMEL
7- HÜSEYİN MEVLÜT
8- OSMAN ÇAĞDAN
9- ALİ VOLKAN
10- NURETTİN TÜZEL
11- SÜLEYMAN GÖKTAŞ
12- İLTAÇ KARAYEL
13- CENK BERKALP
14- FIRAT CANOVA
15- MEHMETALI ÖZGÜRGÜN
16- ENVER SEDAT SİMAVİ
17- MEHMET BOLKAN
18- MUSTAFA BORATAŞ
19- TURAN ALTAY
20- CANER OSHAN
21- ALİ ORALOĞLU
22- SEDAT DEVECİOĞLU
LİGLERİMİZİN İLK DEVRESİNİN SON 5 HAFTASINDA EN BAŞARILI VE ÖDÜL KAZANAN HOCALARI….
SÜPER LİG CİHANGİR 13 PUAN
TOYGAR DAVULCU- ÖZALP SARICAOĞLU - OĞUZ KARAYEL
1.LİG DEĞİRMENLİK 15 PUAN
ÖZGÜ BAYRAKTAR - ALİ DUVARCI
BTM1 BEYAZ GRUP ATOL KOZANKÖY
HALİL ARIKHAN
BTM1 KIRMIZI GRUP N.DİPKARPAZ
MURAT EFE
AKSA A2 SUPER YENİ BOĞAZİÇİ 15 PUAN
VIURAL KÖSEOĞLU - ERSOY SAYDAĞ
AKSA A2 BİRİNCİ LİG DEĞİRMENLİK 15 PUAN
AZİZ MAHSUCU
LİGLERİMİZİN İKİNCİ DEVRESİNİN İLK 5 HAFTASINDA EN BAŞARILI VE ÖDÜL KAZANAN HOCALARI….
SÜPER LİG MTG 15 PUAN
ALİ ORALOĞLU- SERKAN EKŞİCİ- MEMİŞ NAY
1.LİG M.DEĞİRMENLİK 15 PUAN
ÖZGÜ BAYRAKTAR - HAKAN ALTIN - ALİ DUVARCI
SÜPER GENÇ MTG 15 PUAN
TALAT ŞENTÜRK - ALİ SAMANCIOĞLU
1.LİG GENC DEĞİRMENLİK 15 PUAN
AZİZ MAHSUCU
U16 ŞAMPİYON Y.DUMLUPINAR
MEHMET EMİN ZAİM - İSMAİL DURAK- MURAT ÇOBAN
FİNALİST K.KAYMAKLI
SALİH SAKALLI
KADRİ ALAGÖZ