Antrenörlere Mazeret Semineri Yapılıyor    

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi

önemli kararlar almaya devam ediyor. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.

Teknik Adamlara Mazeret Semineri Yapılıyor

Yönetim kurulu toplantısında ikinci kez mazeret semineri yapma kararı aldı. Yeni başlayacak sezon öncesi (2023-2024) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan üyelerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapılması konusunda dernek yönetimi karar aldı. Antrenörlerinin 2023-2024 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde Mayıs 2023 ayında gerçekleştirilen Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim seminerlerine katılamayan antrenörlere 11 Eylül’de seminer düzenliyor.

Seminere Katılmayan Antrenörler Çalışamayacak

Her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminere katılamayan, liglerin başlamasına kısa bir süre kala antrenörlere bu kararla bir şans daha veren KKTFAD

Sağlık sorunu yaşayan, yurtdışında bulunan, işlerinden izin alamadığından dolayı katılamayan hocalarımıza bir şans daha verme düşüncesi ile olduğu ve Mayıs 2023 ayında yapılan veya 11 Eylül’de yapılacak olan bu seminere katılmayan hocaların kesinlikle bu yıl hiçbir ligde çalışma izni alamayacağı açıklandı.

Seminer 11 Eylül’de Yapılıyor

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı mazeret semineri 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’de KKTFAD lokalinde yapılması kararı alındı. Alınan kararda seminere katılacak olan isimlerin 10 Eylül Pazar akşamına kadar KKTFAD yönetimine ulaşarak kayıt yaptırması gerektiği ödemenin ise seminer günü yapılabileceği duyuruldu. 11 Eylül Pazartesi 2023 tarihinde yapılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisansa sahip teknik adamların katılacağı “Mazeret Semerinde” eğitim verecek olan isimler ilerleyen günlerde açıklanacak.

Çalışma İzinler İptal Edilecek

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2023-2024 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır açıklaması yapılırken liglerde görev alacak olan antrenörlerin bu seminere katılımları zorunlu tutulurken katılım gerçekleştirmedikleri takdirde KTFF yapılan görüşme neticesinde bu yılki çalışma izini verilmeyeceği açıklandı.