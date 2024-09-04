Antrenörlerimiz Azerbaycan'da disipliniyle göz dolduruyor!

Azerbaycan’ın spor başkenti olarak ilan ettiği büyük yatırımlar yaptığı Quba şehrinde devam eden turnuvada ekibimiz takdir topluyor.

U12 Milli Takımı’nın teknik sorumlusu Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol, 2 ay süren hazırlık döneminin ardından oluşturdukları kadro ile turnuvada göz doldurdu. 30’ar dakika, 2 devre oynanan maçlarda hocalarımız adeta yerinde durmuyor.

Maçı çocuklarla birlikte yaşayan hocalarımız, galibiyetlerin ardından da büyük sevinç yaşıyor.

Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Kızmazoğlu, Özkan ve Mertol ile gurur duyduklarını söyledi.

Adaletli kadro seçimi yanında, çocuklarımızın gelişimi ve milli takım bilincinin gelişmesinde hocalarımızın çok emek verdiğini belirten Ekmekçi, “Hocalarımız büyük bir emek harcıyor. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Emek ve zaman harcayarak ülkemize ve ülke futboluna büyük katkı sağlıyorlar. Ne yapsak, hakları ödenmez. Kısa sürede 4’ü yurt dışı olmak üzere beş temas yapma şansımız oldu. Tamamında iyi bir takım yarattılar, ülkemizin gururu oldular” dedi.