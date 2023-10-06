AÖA 2023-2024 Akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Atatürk Öğretmen Akademisi 2023-2024 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve MEB İlk Öğretim Daire Müdürü Hakkı Başarır, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılıştaki konuşmasında, teknoloji ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Akademinin güçlenmesiyle ülkeye yön verecek öğretmenlerin katkısının da önemli oranda artacağını belirtti.

Dünya ile iletişim kurmak için akademinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, bu yıl çok güçlü kadrolarla eğitme başlanacak olmasından dolayı da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Müzik dinletisi ile başlayan törende, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel’in resmi temaslarda bulunmak üzere adadan ayrılmasından dolayı gönderdikleri mesajlar da okundu.

Açılış töreninde konuşan Atatürk Öğretmen Akademisi Akademik Başkanı Güner Konetralı, AÖA'nın 1937 yılına uzanan mazisiyle adadaki en köklü eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

Akademinin misyonu ve vizyonu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini kaydeden Konetralı, Akademiyi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktaya taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen, YÖDAK’ın tüm yükseköğrenim kurumlarına eşit mesafede yaklaştığını kaydetti.

Toplumda öğretmenlerin değerini kimsemin geri götüremeyeceğine vurgu yapan Ağdelen, öğrencilere seslenerek “Siz bu ülkenin insanlarını yetiştiriyorsunuz. Gelecek nesiller sizin elinizdedir.” dedi

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyesi ve MEB İlköğretim Daire Müdürü Hakkı Başarır da, Akademinin eğitim öğretim alanındaki plan projelerini anlattı.

Eğitiminin desteklenmesi yönünde birçok kurs açtıklarını dile getiren Başarır, yıllardır kadrolarda yaşanan sorunların çözümü yönünde de çalıştıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: “Bu yıl eğitime çok güçlü kadrolarla başlıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu yılın Akademi için dönüm yılı olmasını diledi.

Akademinin çağdaş ve milli duruşundaki önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, 1571 yılından beri bu topraklarda din, kültür, gelenek, göreneğinin buralara kadar taşındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Akademiden mezun olan öğrencilerin özel olduğunu bundan dolayı da öğretmenlerin halkı aynı ideallerle yetiştireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

-“Bu yıl eğitime çok güçlü kadrolarla başlıyoruz”

Dünya ile iletişim kurmak için akademinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl çok güçlü kadrolarla eğitme başlanacak olmasından dolayı da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu yıl Akademi yönetimi ve hocalarından sürekli talepkâr olacağını, toplumun ihtiyaç duyduğu gelişimi de öğrencilerin sağlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, Akademinin tarihinin en yüksek sayıda öğretmen ve öğrenci kadrosuna sahip olduğunu bunu bu ülkenin en eski kurumuna olan saygılarından yaptıklarını belirtti.

Akdeminin güçlenen eğitim kadrosu ile kapatılma yönünde değil desteklenerek güçlendirme yönünde olunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, akademinin hizmet içi kursların merkezi olacağını kaydetti ve topluma çok güçlü öğretmenler yetiştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar: “AÖA’nın topluma yön verme çalışmalarını kutlarız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, AÖA’nın topluma yön verme çalışmalarını kutladı.

Kendisini okutan herkese minnet duygusu beslediğini dile getiren Tatar, iyi öğretmenler olarak halka yapılacak katkının değerli olduğunu kaydetti.

Teknoloji ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Akademinin güçlenmesiyle ülkeye yön verecek öğretmenlerin katkısının da önemli oranda artacağını belirtti.

Aydınlık bir gelecek için en büyük bütçenin eğitme ayrıldığını, bunun da eğitime verilen önemin göstergesi olduğunu söyleyen Tatar, yeni giren öğrencilere ve tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi.

Topluma iyi insanlar yetiştirilmesi temennisinde de bulunan Tatar, öğretmenlerin geleceğe şekil vereceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından törene katılan Akademi öğrencilerine ilk dersi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter verdi.