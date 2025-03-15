AÖA Çevre Kulübü Gönyeli – Alayköy Belediyesi ile Buluştu

Atatürk Öğretmen Akademisi Çevre Kulübü Yönetim Kurulu, ülkemizin önde gelen belediyelerinden Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Sn. Hüseyin AMCAOĞLU'na ziyarette bulundu.

AÖA Öğretim Üyesi Sn. Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN ile birlikte Sınıf Öğretmenliği Bölümü Programı 3. Sınıf öğrencileri Asrın BİRGİN ve Buğse YURDAY, Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Sn. Hüseyin AMCAOĞLU ile birlikte belediye hizmet binasında bir araya geldiler.

Ziyaret kapsamında, AÖA Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği fırsatları, özellikle AÖA öğrencileri, belediyeler ve akademisyenler arasında daha fazla bilimsel iş birliği sağlanması gerekliliğinin önemine vurugu yaptı.

Yerel yönetimlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak yolunda büyük bir araç olduğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN, bu bağlamda gerçekleştirilecek olan Çevre Eğitimlerinin ülkemiz adına büyük önem arz ettiğinin bir kez daha altını çizdi. Bu ziyaret, Gönyeli – Alayköy Belediyesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.