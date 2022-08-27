AÖA giriş sınavı yapıldı

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı yapıldı. Sınav sonuçları bugün açıklanacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da yapılan giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.

AÖA Başkanı Zehra Özçınar’ın verdiği bilgiye göre, sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, bugün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

AÖA yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar mülakata çağrılacak.

Uluslararası sınavlarla Sınıf Öğretmenliği Programına 22 öğrenci alınacak. Yapılan başvurular değerlendikten sonra adaylar 8 Eylül tarihinde mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

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27/08/2022 14:30