AÖA sınav sonuçları açıklandı!

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27/08/2022

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AÖA sınav sonuçları açıklandı!

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı bugün yapıldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilen sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi resmi sitesinde paylaşıldı.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakattan sonra açıklanacak.

Mülakatlar sonrasında Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacağı duyuruldu.

Uluslararası sınavlarla ise Sınıf Öğretmenliği Programına 22 öğrenci yerleşebilecek.

Yapılan başvurular değerlendikten sonra adaylar 8 Eylül tarihinde mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında duyurulacak.

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27/08/2022 20:37
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TAGS: AÖA sınav sonuçları açıklandı!
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