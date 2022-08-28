AÖA sınav sonuçları açıklandı. Bir soru iptal…

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28/08/2022

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AÖA sınav sonuçları açıklandı. Bir soru iptal…

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) 2022-2023 yazılı giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav dün AÖA ile Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda  10.00-12.30  saatleri arasında gerçekleştirilmişti.

AÖA’dan yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Testi’nde yer alan A kitapçığındaki 6. soru, B kitapçığındaki 5. sorunun;  cevabın seçeneklerde bulunmamasından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Yazılı sınavı kazanan adaylar 12,13 ve 14 Eylül tarihlerinde mülakata çağrılacak.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

28/08/2022 11:03
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