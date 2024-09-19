AÖA ve Kütüphane Kulübü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu

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19/09/2024

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AÖA ve Kütüphane Kulübü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne kitap bağışında bulundu

Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kütüphane Birimi ve AÖA Kütüphane Kulübü, Ankara’da TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulundu.

AÖA’dan verilen bilgiye göre, “Kütüphanelere Gezi, Gözlem ve Kıbrıs Kitapları Bağışı Projesi kapsamında düzenlenen Ankara ziyaretinde, AÖA ve AÖA Kütüphane Kulübü temsilcileri, 11 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanenin Başkanı Ayhan Tuğlu ile bir araya gelinen ziyarette Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne Kıbrıs Türk tarihini, kültürünü, edebiyatını, gelenek ve göreneklerini anlatan çeşitli yazarlara ait kitaplar bağışlandı.

Dünyanın en büyük ve en iyi 20 kütüphanesi arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda oluşturulan, “Fatih Sultan Mehmet Sergisi" de gezildi.

AÖA kafilesi, Ankara’da Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Cin Ali Müzesi ve Cin Ali Kütüphanesi, Kelime Müzesi ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesini de ziyaret etti.

AÖA Yönetim Kurulu ve AÖA Başkanlığı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ın destekleri ile hayata geçirilen projede Cumhurbaşkanlığı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültür Dairesi ve Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Şevket Öznur tarafından sağlanan kitaplar bağışlandı.

19/09/2024 14:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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