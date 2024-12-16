AÖA ve LAÜ bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 60 Milyon 632 bin TL’lik Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 26 kabul, 5 ret oyuyla onaylandı.

LAÜ bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Daha sonra 2 Milyar 66 Milyon 771 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, LAÜ’nün çok iyi işler yaptığını ancak LAÜ çalışanlarının, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının zamanında yatırılmadığını söyledi.

“Bizim derdimiz hem çalışanı, hem de kamu maliyesini ve LAÜ bütçesini korumaktır” diyen Barçın, sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yatırılmasını da istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise yerinden söz alarak, LAÜ’nün en iyi üniversitelerden biri olduğunu, borcu olmadığını ve sigorta yatırımlarında hiçbir gerilik olmadığını belirtti. Arıklı, sadece akademik personelin ihtiyat sandığında gerilik olduğunu, bunun da üniversitenin devletten alacağıyla ödeneceğini söyledi.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 27 kabul, 5 ret olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

Daha sonra DAÜ bütçesinin görüşülmesine geçildi.