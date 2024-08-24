AÖA yazılı giriş sınavı tamamlandı...

ads ads ads ads
24/08/2024

ads
AÖA yazılı giriş sınavı tamamlandı...

 Atatürk Öğretmen Akademisi'nin (AÖA) 2024-25 Eğitim ve Öğretim Yılı Yazılı Giriş Sınavı yapıldı. Sonuçların birkaç saat içinde www.aoa.edu.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

AÖA’dan alınan bilgiye göre, Atatürk Öğretmen Akademisi ile Esin Leman Lisesi’nde yer alan sınav saat 12.30’da tamamlandı.

358 adayın katıldığı yazılı giriş sınavıyla sınıf öğretmenliği programına 50 öğrenci, uluslararası sınavlarla da programa 20 öğrenci kabul edilecek. ve toplamda 70 öğrenci alınmış olacak.

24/08/2024 14:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Atatürk Öğretmen Akademisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.