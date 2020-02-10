AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak

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10/02/2020

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AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kanalizasyon çalışması nedeniyle 12-16 Şubat tarihleri arasında Atatürk Öğretmen Akademisi binasının karşısındaki yol olan İsmail Beyoğlu Caddesi’nin kısmi olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 12 Şubat Çarşamba günü saat 09.00’da kısmi olarak kapatılacak yol, çalışmaların tamamlanmasın ardından trafiğe açılacak.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

10/02/2020 18:55
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TAGS: AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak, haber, kıbrıs,
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