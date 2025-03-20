AÖA’da Ağaçlandırma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay Öyken, son bir yıl içinde 200 fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, 2025 yılı sonuna kadar bu sayıyı 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Öyken, yaptığı açıklamada, doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak, “Yaşam için çok kıymetli olan ağaçların değerini bir kez daha hatırlayıp, dikeceğimiz fidanlarla hem çevreyi hem de umutlarımızı yeşerteceğiz” dedi.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Öyken, dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çekti. “Eğer dünyamızın sıcaklığı 2 derece daha artarsa, 1 milyar insanın hayatı tehlikeye girecek. Alaska’daki buzullar erimeye başladı, birçok canlı evsiz kaldı. Yağmur ormanlarının yüzde 20’si yok olma tehdidi altında ve bu durum, içinde yaşayan birçok bitki ve hayvan türünü de riske sokuyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın kaynaklarını sınırsız zannetmenin büyük bir yanılgı olduğunu belirten Öyken, “Oysa doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı var. Bu gezegen bizim tek evimiz ve ona iyi bakmalıyız. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Ağaçlandırarak!” dedi.

Öyken, son olarak herkesi doğaya daha duyarlı olmaya davet ederek, “Unutmayalım, yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı; çocuklarımızdan ödünç aldık” sözleriyle farkındalık çağrısında bulundu.