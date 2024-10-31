AÖA'dan Anlamlı Proje

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi ve AÖA Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN yaptığı açıklamada;

4. Sınıf Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile birlikte Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında daha yeşil bir Akademi ve Dünya için AÖA yerleşkesine Ceratonia siliqua (Harnup) fidanlarını toprakla buluşturdukarını belirtti.

Sürdürülebilir sağlıklı yaşam için dünyada yaşayan herkesin her yıl kendisi ve çocukları için en az birer fidan dikmesini hedefliyoruz.

Bir neslin diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler ve bu hedefimize ulaşmada sizin de katkı ve katılımınızı önemsiyoruz! şeklinde konuştu.