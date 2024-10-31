AÖA'dan Anlamlı Proje

ads ads ads ads
31/10/2024

ads
AÖA'dan Anlamlı Proje

 

Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi ve AÖA Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN yaptığı açıklamada;

4. Sınıf Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile birlikte Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında daha yeşil bir Akademi ve Dünya için AÖA yerleşkesine Ceratonia siliqua (Harnup) fidanlarını toprakla buluşturdukarını belirtti.

Sürdürülebilir sağlıklı yaşam için dünyada yaşayan herkesin her yıl kendisi ve çocukları için en az birer fidan dikmesini hedefliyoruz.

Bir neslin diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler ve bu hedefimize ulaşmada sizin de katkı ve katılımınızı önemsiyoruz! şeklinde konuştu.

31/10/2024 13:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: AÖA, Anlamlı Proje, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.