AÖA’nın eğitim ve öğretim programları yeniden düzenlendi

Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlayan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) eğitim ve öğretim programlarını yeniden düzenlendiği bildirildi

2023-24 akademik yılının açılışında hayata geçirilen, “AÖA Yeniden Yapılanma Projesi” akademideki eğitimde, donanımda, akademik kadroda ve altyapı gibi birçok alanda yenilenme öngörüyor.

AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı imzasıyla AÖA Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, proje geliştirme süreci Güner Konedralı önderliğinde, Prof. Dr. Çise Çavuşoğlu, Doç. Dr. Hasan Özder, Yrd. Doç. Dr. Kemal Batman, Yrd. Doç. Dr. Ertem Nalbantoğlu ve Dr. Aygil Takır’dan oluşan komisyon tarafından 2023-24 akademik yılında devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ilgili KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeterlilik kriterlerinden yola çıkılarak ülkede temel eğitim seviyesinde görev alacak öğretmenler için yeterlilikler çerçevesi oluşturuldu.

Bu kapsamda öğretmen yetiştirme programları tekrardan düzenlenirken programın temelleri tıp ve diş hekimliği başta olmak üzere Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanlarında, İngiltere’de de eğitim alanında sıklıkla kullanılan modüler sistem üzerine kuruldu.

AÖA mezunlarının tüm alanlarda gerekli donanıma sahip olmasını da hedefleyen proje kapsamında YÖK kriterleri, öğretmen yeterlilikleri ve alan yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak 38 ders, 151 yerel kredi ve 240 Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi’nden (AKTS) oluşan yeni program hazırlandı.

Yeni programdaki derslerin 12’si (ulusal kredilerin %40,4’ü) meslek bilgisi, 17’si (ulusal kredilerin %49’u) alan eğitimi, 9’u (ulusal kredilerin %11’i) ise genel kültür odaklı dersler oldu.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dil Becerileri, Kıbrıs Tarihi ve Kültürü dersleri ve Yabancı Dil olarak İngilizce dersleri de yeni programda zorunlu ders olarak yer aldı.

“Çokkültürlü Eğitim” ve “Sürdürülebilirlik” gibi konular zorunlu birer modül olarak programa eklendi.

Programın kredi kat sayısına göre yüzde 24’ü farklı alanlardan belirlenen seçmeli dersler oluşturuldu.

AÖA Yeniden Yapılanma Projesi’nin bir diğer bacağında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin yanı sıra başka alanlarda da gelişim sağlanması öngörüldü.

Bu kapsamda ortaya çıkan Mesleki Gelişim Projesi (MEGEP) birçok spor federasyonu ve sivil toplum örgütü ile iş birliği yapılarak, öğretmen adaylarının farklı alanlarda sertifikalı hakem ve/veya antrenör/çalıştırıcı olarak yetişmesi sağlayacak.

Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Halil Ercan önderliğinde, 2024-25 akademik yılında 9 farklı alandaki eğitimlerle ilgili alanların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sadece akademik yeniliklerle değil, AÖA’nın fiziksel çehresinin de yenilenmesini öngören proje kapsamında MEGEP koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Halil Ercan’ın yürüttüğü bir takım altyapı çalışmaları oldu. Özellikle AÖA kampüsündeki dersliklerin teknolojik altyapısı, yeni nesil cihazlarla uyumlu hale getirildi, iç mekân tadilatları, bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

AÖA kampüsüne 94 kişilik yeni bir konferans salonu kazandırıldı. Ayrıca Kütüphane içerisinde MEGEP kapsamında bir satranç eğitim alanı ve bir de sessiz çalışma ortamı yaratıldı.

Dış mekanda ise, okulun genel görünümünü iyileştirmek amacıyla öğretmen ve öğrenci otoparkları düzenlendi, avludaki yaya geçitleri belirginleştirildi, gerekli trafik işaretleri yerleştirildi. Okul binasının etrafında kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı, çevrenin daha düzenli ve ferah bir görünüme kavuşması sağlandı.