AÖASEM Viki Öğrenci Kulübü Kuruldu: Kuzey Kıbrıs’ın İkinci Viki Kulübü!

Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlüğüne bağlı Öğrenci Kulüpleri çatısı altında gururlandıran başarı!



AÖASEM Viki Öğrenci Kulübü, Viki Öğrenci Kulüpleri ailesine katılan beşinci akademik kurum oldu.

Wikimedia Türkiye’nin desteğiyle öğrenci kulüpleri bünyesinde kurulan bu yeni oluşum, açık bilgiye katkı sağlama ve kaynakların doğru kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Viki Öğrenci Kulüpleri, ilk olarak 2023 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde kurulmuş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nde de faaliyete geçmişti. Şimdi ise Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezine bağlı Viki Öğrenci Kulübü, Türkiye’deki bu büyüyen ağın en yeni üyesi olarak yerini aldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezine bağlı Viki Öğrenci Kulübü ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta kurulmuş 2. Viki öğrenci kulübü olmasıyla öne çıkıyor.

Kasım 2023’te kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Vikipedi Topluluğu’nun ardından Kuzey Kıbrıs’ın 2. Vikipedi kulübü olan AÖASEM Viki Öğrenci Kulübü, AÖA öğrencisi Viki Öğrenci Kulübü Başkanı vikipedist Bilgehan Kafadar tarafından Ekim 2024’te kuruldu.

AÖASEM Viki Kulübü, kısa süre içinde faaliyetlerine başlayacak ve Wikimedia projelerine öğrenci katkılarını artırmayı hedefleyecek.

Atatürk Öğretmen Akademisi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN’in yaptığı açıklama;

AÖA öğrencilerinin vazgeçilmezlerinden biri de öğrenci kulüpleri olmuştur. Gerek sosyal hayat gerek iş hayatı açısından öğrenci kulüplerinin yeri çok önemlidir.

Atatürk Öğretmen Akademisinde ilgi alanlarınıza göre birçok farklı türde öğrenci kulübüyle karşılaşabilirsiniz.

Kulüplerin en büyük avantajı ise hiç kuşkusuz öğrencilere sağlamış olduğu yeni arkadaşlıklar ve kişisel gelişim becerileridir. Öğrenciler isterlerse sadece kulüplere üye olabilecekleri gibi isterlerse yönetim kadrolarında da kendilerine yer bulabilirler. Yönetim kadrosunda bulunmanın en büyük avantajı ise takım çalışmalarını öğrenmek ve organizasyon süreçlerini yürütmek konusunda deneyim kazanmak.

Yeni insanlarla tanışmak ve yeni kapılar açılması...

Kulübünüzle gerçekleştirdiğiniz etkinlikler sayesinde çevre, sanat, eğitim vb. alanlarda uzman kişilerle tanışabilir, kendinize yeni kapılar açabilirsiniz. Takım çalışmasını öğrenebileceğiniz ve organizasyon becerilerinizi geliştirebileceğiniz bu kulüpler akademik hayatınızı daha verimli ve eğlenceli hale getirebilir. Aktif bir öğrencilik hayatının mezun olduktan sonraki aşamada size sağlayacağı yararlar da oldukça fazladır.

Hem kendinize hem de aynı kurumda okuduğunuz diğer arkadaşlarınıza yapacağınız kulüp etkinlikleriyle sektörden kişilerle tanışma fırsatı sunabilirsiniz. Bunlar dışında sosyal sorumluluk kulüpleriyle hem çeşitli yardımlar yapabilir hem de öğrencilerin bilincinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz.